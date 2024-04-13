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Канцлер ФРГ Шольц ожидает длительной войны в Украине

Сергей Ромашенко
13 апреля 2024 г.

Германии придется еще долго поставлять Киеву оружие и боеприпасы, полагает Олаф Шольц. Канцлер не считает целесообразными переговоры с Владимиром Путиным в настоящее время.

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Олаф Шольц, федеральный канцлер Германии
Канцлер ФРГ Шольц пока не видит смысла в переговорах с Владимирм ПутинымФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) ожидает длительной войны в Украине. "Нам придется еще долго поставлять Украине вооружения и боеприпасы", - заявил он в интервью еженедельнику Wochentaz, выдержки из которого в субботу, 13 апреля, цитируют западные информагентства.

Шольц не считает целесообразными прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в настоящее время. "Такие переговоры разумны, если есть ощущение, что они могут что-то дать. Но то, как Россия сейчас ведет войну, свидетельствует об обратном. Переговоры станут целесообразными тогда, когда Россия осознает, что диктата мира не будет, а Путин поймет, что он должен прекратить войну и вывести войска", - пояснил германский канцлер.

Олаф Шольц напомнил, что в прошлом он уже вел переговоры с Путиным, что вызывало и критические нарекания, и не исключил переговоров с российским лидером с будущем. По словам Шольца, в последний раз он разговаривал с Путиным в декабре 2022 года.

Опасения по поводу эскалации войны

Шольц с пониманием отнесся к опасениям многих жителей Германии по поводу дальнейшей эскалации войны и выступил в поддержку курса, "сочетающего в себе твердую поддержку Украины с политикой, предотвращающей эскалацию, которая приведет к войне между Россией и НАТО". Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, вновь заверил он.

13 апреля Шольц отбывает с трехдневным визитом в Китай, где он, по его собственным словам, намерен, в числе прочего, убеждать руководство в Пекине воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы заставить ее прекратить войну. "Китай тоже должен дать ясно понять, что эта бессмысленная империалистическая война должна прекратиться", - указал он.

Мирный саммит в Швейцарии

В связи с запланированным на середину июня мирным саммитом по Украине в Швейцарии Шольц выразил надежду на то, что в этом форуме примут участие и такие дружественные России государства, как Китай, Бразилия и ЮАР. Германия всегда поддерживала процесс, ведущий к этой конференции, сказал он после переговоров с премьер-министром Ираклием Кобахидзе в Берлине 12 апреля.

По словам канцлера, теперь важно организовать саммит таким образом, чтобы обеспечить участие в нем "широкое участие" со всего мира. Он также отметил, что в одной из подготовительных встреч на уровне консультантов участвовал и Китай.

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