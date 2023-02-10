Какими должны быть городские власти? Ответ от немецкой Ганзы

Городская ратуша Любека (Lübecker Rathaus) относится к числу самых старых, больших и красивых немецких ратуш и является выдающимся памятником средневековой светской архитектуры в Германии. Она была заложена в 1230 году - вскоре после присвоения Любеку статуса Вольного имперского города.

Более семи веков

Одна из исторических сцен в фойе Любекской ратуши Фото: Rathaus Lübeck

Свой статус Вольного имперского города, полученный от императора Фридриха II, он сохранил на протяжении более чем семи столетий. Важнейшим событиям в истории Любека в фойе ратуши посвящены монументальные настенные росписи. Среди них - сцены утверждения первого городского совета Генрихом Львом, строительства собора и присвоения Любеку торговых привилегий Фридрихом I Барбароссой в 1188 году.

"Голова Ганзы"

Гербы на фасаде ратуши в Любеке Фото: DW / Maksim Nelioubin

Любекская ратуша - не только ратуша, не только центр городской власти... Она занимает особое место в истории Германии, точнее - Ганзейского союза. Именно здесь в 1356 году прошел первый съезд Ганзы, а сам Любек в последующие столетия играл роль своего рода столицы этого могущественного объединения торговых немецких городов.

Орел и герб

Имперский орел и мозаичное окно в ратуше Фото: DW / Maksim Nelioubin

Герб Любека украшает двуглавый орел Священной Римской империи, символизирующий особый статус города, подчинявшегося непосредственно императору и находившемуся под его защитой. Таким же статусом пользовались, например, Кельн, Нюрнберг, Шпайер, Гослар и Франкфурт-на-Майне. В свою очередь, белый и красный цвета обозначают принадлежность Любека к Ганзейскому союзу.

Ганзейский суд

Рыночная площадь в 2018 году Фото: picture-alliance/dpa/M. Scholz

После основания Любек сначала пользовался системой городского права, созданной в Зосте - Soester Stadtrecht. В конце XIII века на его основе здесь завершили формирование собственного кодекса - Любекского права (Lübisches Recht), которое позже распространилось по всему Балтийскому региону и действовало в сотне городов. Любек часто выступал своего рода арбитром в случае возникновения споров.

Суд Соломона

Суд Соломона - резной барельеф в ратуше Фото: DW / Maksim Nelioubin

В Зал аудиенций (Audienzsaal), где также проходили судебные заседания, ведет украшенная резьбой дверь 1573 года со сценой библейского Соломонова суда. Одна створка здесь - низкая, другая высокая. Через первую зал покидали проигравшие дело, то есть выходили с поникшей головой. Выигравшие тяжбу или оправданные - через другую и с высоко поднятой.

Хорошее правление

Изображения в Зале аудиенций Фото: Gemeinfrei

Зал аудиенций в нынешнем виде оформлен в стилях барокко и рококо. Его стены украшают аллегории добродетелей и качеств, о которых должны помнить городские власти: свобода, милосердие, справедливость, единство, осторожность, благоразумие, умеренность, умение хранить тайны, а также забота об искусстве и торговле. Все они изображены в виде женщин, за исключением умения хранить тайны...

Перекур по-ганзейски

Полка для сигар Фото: DW / Maksim Nelioubin

На выходе из зала внимание привлекает полка для сигар - с пронумерованными ячейками, чтобы можно было отложить сигару, докурив позже после заседания или во время перерыва. Практического применения этот артефакт по понятным причинам больше не имеет.

Рыночная площадь

Рыночная площадь с ратушей и Мариенкирхе в июне 1871 года во время празднования победы во Франко-прусской войне Фото: Public Domain

Репрезентативные фасады ратуши выходят на Рыночную площадь. Так она выглядела в 1871 году. На заднем плане возвышается храм Святой Марии - приходская церковь купцов и городского совета, ставшая эталоном целого стиля - кирпичной готики. Об истории Мариенкирхе мы рассказали подробно в предыдущем репортаже.

Эпохи и стили

Рыночная площадь и Старая ратуша в Любеке на фотографии 1930-х годов Фото: arkivi/picture alliance

Возведение ратуши было завершено в 1308 году в эпоху расцвета готики. В последующие столетия ее неоднократно расширяли, перестраивали, ремонтировали. Сегодня при знакомстве с этим памятником снаружи и во время экскурсии по зданию здесь можно увидеть - помимо готического - примеры многих других стилей: от ренессансного до неоготики XIX века.

Готические башенки

Главный портал с фасадом Новой палаты Фото: DW / Maksim Nelioubin

Этот парадный фасад ратуши строился в два этапа. Сначала в 1350 году был завершен сводчатый Главный портал (Hauptportal), а затем над ним в 1435 году возвели Новую палату (Neues Gemach) с позднеготическими башенками. В этой части ратуши находилась так называемая богато украшенная Военная комната (Kriegsstube) - помещение для военной канцелярии, в которой также заседал городской совет.

Ганзейская политика

Военная комната на картине около 1870 года Фото: akg-images/picture alliance

Военная комната была разрушена в ходе бомбардировки Любека в марте 1942 года. Во времена Ганзейского союза в ней также проходили тайные советы городов Ганзы, которая являлась не только богатым торговым объединением, но и умела за себя постоять: вела войны, обладая сильным флотом, а также влияла на политику в немецких землях и соседних странах.

Битва под Борнхёфедом

Фреска в одном из помещений ратуши Фото: Gemeinfrei

Одним из таких многочисленных конфликтов был спор между Данией и коалицией немецких князей, епископов и свободных городов по поводу земель между Эльбой и Айдером, ныне - часть федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн. Эта старая фреска в ратуше изображает сцену битвы 1227 года под Борнхёфедом (Schlacht bei Bornhöved). Считается, что победа в ней заложила основу будущего богатства и процветания Любека.

Парадная лестница

Парадная лестница XIX века Фото: DW / Maksim Nelioubin

К сожалению, в ратуше не сохранился зал, в котором регулярно проходили съезды Ганзейского союза. Они также собирались в других городах, но так как Любек играл в Ганзе решающую роль, здесь они проходили чаще. Ганзейский зал (Hansesaal) исчез в результате одной из перестроек в XIX веке. Примерно в это же время в ратуше появилась эта парадная лестница в неоготическом стиле.

Бургомистры

Генрих Кёлер Фото: Rathaus Lübeck

В одном из коридоров ратуши находится так называемая Галерея бургомистров, состоящая из 65 портретов. Всего же в этом списке значится почти 230 имен. На этом портрете изображен Генрих Кёлер (Heinrich Köhler), занимавший должность бургомистра в 1624-1641 годах - в эпоху постепенного распада Ганзейского союза.

Голландский ренессанс

Ренессансная галерея Фото: DW / Maksim Nelioubin

На фоне темных кирпичных фасадов ратуши выделяется Ренессансная галерея (Renaissance-Laube), построенная в 1570-1572 годах в голландском стиле. Нынешний облик после реставрации соответствует виду фасада в середине XVIII века. Светло-серой штукатуркой тогда защитили песчаник, постепенно разрушавшийся под воздействием дождя, солнца и ветра.

Кирпич и камень

Парадная лестница Старой ратуши в Любеке на фотографии около 1900 года Фото: Bonartes/brandstaetter/picture alliance

Для Ренессансного фасада в конце XVI века использовали дорогой привозной камень - песчаник со шведского острова Готланд, а также из Бентхайма в нынешней Нижней Саксонии. Ранее, в готический период, здания в ганзейских городах возводились из кирпича, обычно производившегося на месте - красного и цветного глазурованного, создавая из него орнаменты и узоры.

Другая сторона

Балкон исторической ратуши в Любеке Фото: DW / Maksim Nelioubin

Этот балкон ратуши, богато украшенный резными фигурами, выходит не на Рыночную площадь, а на Широкую улицу - Breite Straße. Рядом находится вход, от которого начинаются экскурсии:

www.luebeck.de