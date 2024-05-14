Радуница: уехавшие из РБ не могут навестить могилы родных

После событий 2020 года многие белорусы, оказавшиеся в изгнании, не могут приехать на похороны родственников или побывать на их могилах. Кто и как им помогает - в материале DW.

14 мая в Беларуси отмечают Радуницу - День поминовения усопших. Это официальный выходной, когда принято посещать могилы родных и близких, наводить там порядок, зажигать свечи и класть цветы. Но многие белорусы, покинувшие страну из-за политического преследования, сегодня такой возможности лишены.

"Их могилы - моя боль"

"Я давно в эмиграции, но до 2020 могла приезжать на Родину. Это было для меня очень важно", - говорит эмигрантка из Беларуси Светлана. Ее близкие похоронены в поселке Краснополье Могилевской области, на "красивом, но теперь уже заброшенном" еврейском кладбище.

Собеседница вспоминает, что раньше на Радуницу ее родственники тоже приходили на могилы родных и друзей, "хотя праздник не еврейский". Сейчас, по ее словам, евреев в поселке не осталось, за последние годы на еврейском кладбище хоронили только ее родных: в 2011 - бабушку, в 2019 - тетю. Тогда, пять лет назад, Светлана была в Краснополье последний раз.

"Их могилы - моя боль. Тете не успела поставить памятник. Представляю, как там все заросло... Знаю, что тема могил для них была важной, и я очень жалею, что не могу приехать и привести все в надлежащее состояние", - рассказывает Светлана.

В этом году, накануне Радуницы, она обратилась к фирме, которая оказывает услуги по уходу за захоронениями в Беларуси. В интернете можно найти довольно много подобных сервисов. Услуги предоставляют как единожды, так и пакетом "на циклическую уборку"- от трех и более раз в год. Цены - от 75 рублей (около 21 евро) за уборку одной могилы.

"Перед Пасхой были, все прибрали"

Но есть в Беларуси и волонтерские инициативы, которые, к примеру, следят за старыми захоронениями и могилами выдающихся белорусов. "Мои" могилы - на Военном (Военное кладбище в Минске - Ред.)", - рассказывает на условиях анонимности один из волонтеров. На этом кладбище, в "писательском секторе", похоронен дед собеседника DW.

С ухода за могилами белорусских писателей и началась волонтерская инициатива. Со временем к ней присоединялись новые добровольцы, они описали все сектора кладбища и "разобрали могилы": кто-то следит за захоронениями медиков, кто-то - композиторов. Речь только о заброшенных могилах: "Убираем то, что никому не принадлежит".

Радуница в Беларуси, фото сделано в апреле 2014 года Фото: Tatyana Zenkovich/picture-alliance

Белорусы, покинувшие страну из-за политического преследования, с просьбой ухаживать за могилами их родных к волонтеру пока не обращались, а уехавшим друзьям и просить об этом не надо. Навестить могилы их близких - само собой разумеющееся. Например, когда собеседник бывает на Северном кладбище Минска, обязательно заходит на могилу основателя портала Тut.by Юрия Зиссера. Его вдова Юлия Чернявская сейчас находится эмиграции.

"Перед Пасхой были, все прибрали ", - говорит собеседник. По словам волонтера, могила Юрия Зиссера находится недалеко от дороги, "люди приходят, убирают, цветы кладут". То, что многие белорусы лишены возможности побывать на могилах родных, он называет настоящей трагедией.

"Самая большая несправедливость, которая случилась после 2020"

Часто белорусы, оказавшиеся в изгнании, не могут приехать и на похороны своих близких. Минчанка Ольга (имя изменено - Ред.) рассказывает: у двоих ее друзей, которые бежали из Беларуси, умерли родители. "У одной близкой подруги, она известная спортсменка, умер отец. Родители прожили сорок лет вместе, понятно, что мама в глубочайшем потрясении. В этот момент ей, конечно же, хотелось бы обнимать дочь. А близкий родной человек за тысячи километров и никак не может прилететь, поддержать и быть рядом в такой ситуации", - говорит девушка.

По просьбе подруги, она съездила в гости к ее маме, "чтобы поговорить, обнять". "Это так печально, что родная дочь не может приехать на похороны к отцу, быть рядом с мамой", - не скрывает эмоций собеседница.

Еще одна подруга, которая также находится в эмиграции, просила Ольгу прибрать на могилах недавно умерших родителей и поставить там цветы. "С одной стороны, понимаешь, что у тебя особая миссия, помогаешь людям сделать то, что они хотели бы, но не могут. С другой стороны, очень несправедливо, что люди не могут сами приехать. И я считаю, что это самая большая несправедливость, которая случилась после 2020", - говорит Ольга.

"Попросил родителей, чтобы прислали фото могилы"

Евангельский проповедник Сергий Мельянец, которому недавно после 25 суток ареста пришлось покинуть РБ, говорит, что в последние годы был на похоронах многих белорусов: первого главы суверенной Беларуси Станислава Шушкевича, убитого активиста Романа Бондаренко, умершего в тюрьме политзаключенного, художника Алеся Пушкина.

Он говорит, что, бывая на Северном кладбище Минска, несколько раз навещал могилу Романа Бондаренко, оставил там свои стихи, поправил ленточки на венках.

Также несколько раз в год Сергий бывал на месте массовых сталинских расстрелов в урочище Куропаты. "В октябре (2023 - Ред.) был, там все в запустении, гнилые кресты, некоторые разваливаются, некоторые готовы упасть. Попытался один крест подпереть, как мне прохожий говорит: лучше ничего не трогай, здесь везде камеры, могут быть проблемы", - вспоминает Мельянец.

А вот на могилу своей прабабушки мужчина так и не смог попасть перед отъездом. "Когда я эвакуировался (бежал после ареста - Ред.) из Минска, проезжал мимо того кладбища, где она похоронена, но не смог заехать. Попросил родителей, чтобы, когда они будут на кладбище, сфотографировали могилы", - говорит Сергий.