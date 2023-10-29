Белорусы приходят в Куропаты даже во времена террора

29 октября в Беларуси вспоминают жертв сталинских репрессий. В ночь с 29 на 30 октября 1937 года в Минске были расстреляны более 100 представителей белорусской интеллигенции и национальной элиты. Эта дата вошла в историю страны как "ночь расстрелянных поэтов". В течение многих лет акции памяти проходили на месте массовых расстрелов в урочище Куропаты под Минском. Сейчас его посещение даже в обычный день может обернуться арестом.

Активисты много раз пытались отстоять Куропаты

Впервые о том, что НКВД проводил в Куропатах массовые расстрелы, стало широко известно 3 июня 1988 года - после выхода статьи Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева "Курапаты: дарога смерці". По разным оценкам, в 1937-1941 годах в урочище были убиты и похоронены от 30 до 250 тысяч человек: белорусов, поляков, евреев, литовцев, русских.

После прихода к власти в РБ Александра Лукашенко Куропаты стали темой для спораобщественных активистов и белорусского режима. В 2001 году активисты не позволили проложить через Куропаты Минскую кольцевую автодорогу, в 2011 протестовали против строительства рядом с урочищем ресторанного комплекса "Бульбаш-холл", а позже - бизнес-центра. В 2018 году ресторан все же открыли, но акции протеста около него проходили ежедневно в течение более чем двух лет и получили название Куропатская вахта.

Кресты в Куропатах в память о жертвах сталинских репрессий Фото: DW/A. Smirnov

"Это была самая продолжительная акция в Беларуси. Защита Куропат началась 31 мая 2018 года, и еще в 2020 году, перед выборами, мы все ходили в Куропаты", - отмечает руководитель оппозиционного движения "Молодой фронт" Денис Урбанович, который сейчас воюет на стороне Украины в составе батальона белорусских добровольцев "Волат".

Сейчас многие общественные и политические активисты, защищавшие в свое время Куропаты, в тюрьме и признаны политзаключенными. К 7 годам лишения свободы приговорен оппозиционный политик, соучредитель партии "Белорусская христианская демократия" Павел Северинец. На такой же срок осудили координатора общественной кампании "Европейская Беларусь" Евгения Афнагеля. На пять лет - активиста той же кампании Максима Винярского. Бывший председатель "Молодого фронта" Дмитрий Дашкевич получил полтора года колонии, а после окончания срока заключения еще год - за "злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения".

Участник Куропатской вахты, один из лидеров движения "Разам" Вячеслав Сивчик в разговоре с DW вспомнил, что в Куропаты также приезжали активист Витольд Ашурок и художник Алесь Пушкин - политзаключенные, умершие позднее в белорусской тюрьме.

Сколько в Куропатах осталось крестов - неизвестно

В память о жертвах сталинского террора активисты установили в Куропатах десятки крестов. Однако часть из них была снесена по распоряжению властей.

В 2019 году Александр Лукашенко заявил, что "Куропаты нужно обустроить достойно, но без всякой политики". "Это место власти пытались благоустроить так, как они понимают это слово. Получилось плохо. Из-за этого тоже шло уничтожение крестов", - рассказывает участник Куропатской вахты, один из лидеров движения "Разам" Вячеслав Сивчик. В тоже время, по его словам, кресты, установленные активистами, в Куропатах все еще есть. "Сколько там осталось крестов, думаю, неизвестно никому: частично их снесли, много сгнили, они же деревянные", - подтверждает Урбанович.

Так в Куропатах пытались сносить установленные кресты Фото: DW/P. Bykowski

Судя по всему, кресты продолжают сносить. В мае 2023 года белорусские СМИ сообщали, что в Куропатах, вероятно, работники лесхоза во время вырубки деревьев повредили несколько крестов. Кроме того, на фото, сделанных в урочище, видно, что вандалы оставили на некоторых крестах нецензурные надписи.

Акты вандализма здесь не редкость, и виновные, как правило, не несут за это никакой ответственности. В начале октября портал Katolik.life сообщал, что в Куропатах снова осквернили кресты, в том числе крест белорусскому общественно-политическому деятелю Вацлаву Ластовскому, а также крест в память о репрессированных поляках. Крест Ластовскому расписывали уже несколько раз. Также в прошлом году неизвестные оставили надписи "Тут их нет!" на табличках белорусским литераторам Алесю Дударю и Василю Ковалю, расстрелянным в 1937-м году.

Мало сведений о том, что происходит в Куропатах

В целом, сейчас мало сведений о том, что происходит в Куропатах. "Сейчас в Куропатах активистам появляться весьма небезопасно, потому что могут задержать", - говорит Урбанович. Это подтверждает и Сивчик: "Из Беларуси мало информации. Ситуация сложная, бывают аресты людей, которые просто туда (в Куропаты. - Ред.) приходят. Я не могу называть имена, потому что эти люди находятся в Беларуси", - отмечает Сивчик. Однако, по его словам, несмотря на то, что власти "сражаются с крестами, с памятью", белорусы все равно посещают Куропаты и другие места, связанные с памятью жертв сталинского террора.

Совершено другие задачи преследуют в Куропатах пропагандисты. К примеру, в июле 2023 года среди куропатских крестов ведущий гостелеканала СТВ Григорий Азаренок и автор газеты "СБ. Беларусь сегодня" Юрий Терех рассуждали о том, как правильно в советские времена боролись с "врагами народа", которые "были тогда, есть и теперь".

Также власти и госпропаганда в Беларуси пытаются продвигать нарратив о том, что в Куропатах захоронены жертвы нацистов, а не НКВД. "Они всегда доказывали, что коммунисты в 1930-е, в послевоенные и в военные годы никого нигде не убивали, поэтому и преподносят, что там убивали нацисты, - говорит Денис Урбанович. - Лукашенко делает все возможное, чтобы Куропаты были где-то на последнем месте, но пока у него не хватает смелости, чтобы полностью уничтожить мемориал". Собеседник DW надеется, что до этого не дойдет, но признает, что его беспокоит дальнейшая судьба Куропат, особенно при сценарии, если "Беларусь станет частью России". "Для меня Куропаты - это международный мемориал. Хотя бы осталось само место, даже если разрушат кресты и памятники", - говорит Урбанович.

"Куропаты есть и будут оставаться национальным некрополем. Это место, куда белорусы приходят даже во времена террора. Куропаты будут существовать, даже если власти попробуют их полностью уничтожить", - не теряет надежды Вячеслав Сивчик.

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