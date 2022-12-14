Как в Украине прошел фестиваль белорусского авторского кино

В Киеве и Одессе в начале декабря прошел фестиваль документального кино о Беларуси "1084. На межі". Организатор форума Татьяна Гацура-Яворская, модератор дискуссии о фильме "Кураж" Людмила Коллер и зрители рассказали DW о прошедшем фестивале, отношениях между украинцами и белорусами и событиях в Украине.

В программу вошли фильм "Тато" Ларисы Арцюгинай и Марты-Дарьи Клиновой о девушке, которая два года искала тело своего погибшего отца, бойца батальона "Донбасс"; картина "Кураж" Алексея Полуяна, рассказывающий историю протестов в Беларуси в 2020 году, и лента Марцина Саутера о белорусской альтистке Каролине Орсик "Выросла, пока ты спала".

"В Беларуси многие не задумываются, что война в Украине началась еще в 2014 году"

Отправной точкой фестиваля стала идея сделать что-то, чтобы улучшить отношения между белорусами и украинцами. Непонимание ситуации, в которой находятся люди с обеих сторон, приводило к упрекам, злости и ненависти. "Белорусам непросто понять, как все устроено в Украине в целом. Многие не задумываются, что война началась здесь не 24 февраля, а еще в 2014 году. В свою очередь, немногие украинцы знают, сколько политзаключенных сейчас находятся в тюрьмах Беларуси, что после 2020 года в стране продолжается противостояние с диктатурой и людей арестовывают иногда просто за мысли", - делится организатор фестиваля Татьяна Гацура-Яворская.

По ее словам, информировать друг друга через СМИ сейчас сложно, поскольку в Беларуси СМИ ограничены, а в Украине им - не до отображения белорусской политической обстановки. Поэтому пришла идея сделать это через документальное кино, реальные истории и знакомство с белорусскими и украинскими героями. Помимо культурной фестиваль имеет благотворительную миссию, поскольку все собранные средства будут направлены на закупку медицинского оборудования в больницы и военные госпитали Украины.

"В условиях войны готовить фестиваль было очень сложно"

Фестиваль организовало общественное объединение "Звено" и Белорусский фонд медсолидарности, а основная команда – это белорусы, которые почти все живут в Украине, всего пара человек работает из европейских стран. Татьяна подчеркивает, что без поддержки украинцев ничего бы не получилось: "Эту поддержку мы получили и на площадках, где проходил фестиваль в Украине, и от режиссеров фильмов, которые давали разрешение на онлайн-показы для Беларуси. На человеческом уровне нам не отказывали ни в чем, о чем мы попросили".

В военных условиях планировать фестиваль было очень сложно, невозможно выстроить приоритет задач и решать их поочередно, поскольку все меняется быстро - то света нет, то с человеком невозможно встретиться. Кроме того, команда ранее никогда вместе не работала, ее участники даже не были ранее знакомы с инициативной группой из Одессы, площадка в которой стала спонтанным расширением фестиваля.

Изначально белорусскую диаспору заинтересовала выставка антивоенных плакатов Владимира Цеслера, для которой бесплатно предоставил площадку Музей западного и восточного искусства в Одессе. А затем культурный центр "Театральное пространство ТЕО", также расположенный в Одессе, предоставил возможность провести кинопоказы. "Есть интерес к Беларуси, к тому, что произошло и происходит. И вопрос, который задавали в любом городе: мы не знали, что столько людей вышло в 2020 году на протесты в Беларуси, почему же не получилось? После проведения в Украине фестиваля у меня есть твердое убеждение, что реакции и настроения в соцсетях и в реальности сильно отличаются. Многие украинцы желают нам победы над диктатурой и искренне благодарны за ту помощь, которую мы оказываем Украине в этой войне", - рассказывает Татьяна.

"У белорусов и украинцев один враг - путинский режим"

"Зал был забит, организаторы даже устроили повторный показ фильма "Кураж" для тех, кому не хватило мест, - делится своими впечатлениями Людмила Коллер, модератор дискуссии, приуроченной к фильму. - Но, к сожалению, зрителей все равно недостаточно. Такие документальные ленты нужно выносить на более широкий показ, ведь, как оказалось, некоторые из присутствовавших зрителей не знакомы с судьбой многих участников протестов". По ее словам, после просмотра фильма было особенно тяжело, было "ощущение, как будто кто-то схватил все твои внутренности, давит и не отпускает; наверное от того, что было столько надежды в 2020 году, так хотелось победы...". "Что запомнилось? Финал фильма. Это очень сильный конец. "А потом я погиб", - говорит Пашка во время спектакля свободного театра. Действительно, многие погибли во время протестов в Беларуси", - говорит Людмила Коллер.

Альгерд, боец полка Калиновского, тоже участвовал в дискуссии после фильма "Кураж": "То, что пришло столько украинцев, - это естественно, ведь украинцы видят нашу поддержку, в частности, как воюет наш полк". Хотя сейчас к белорусам относятся по-разному, на уровне наций белорусы и украинцы продолжают быть союзниками, поскольку враг у них один - путинский режим, отмечает Альгерд.

Фильм произвел на него большое впечатление и оживил воспоминания о протестах 2020 года. Больше всего ему запомнилась сцена, в которой люди сначала выходят на улицы малыми группами, их становится все больше, и в итоге они заполняют весь проспект. В фильме "Кураж" снимался однополчанин Альгерда. "Я очень горжусь и им лично, и им как представителем белорусской нации", - говорит военный. Альгерд подчеркивает, что из-за войны многие украинцы, которые не интересовались событиями в Беларуси, начинают проявлять интерес, поэтому спрос на такие фильмы большой.

Своими впечатлениями поделилась и украинка Ирина: “Фильм "Кураж" показал мне страну и людей с другого ракурса. Меня очень поразила их смелость, стойкость и любовь к свободе. Как мне кажется, фестиваль собрал так много зрителей, потому что сейчас для наших стран нет чужого горя, люди максимально объединяются и стараются быть вместе".

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