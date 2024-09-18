Как отреагировали в Центральной Азии на визит Олафа Шольца

Канцлер Германии завершил свою трехдневную поездку в Узбекистан и Казахстан участием во втором саммите С5+1 в Астане. О публичных разговорах и беседах в кулуарах по поводу поездки Шольца - в материале DW.

Обсуждение визита канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в страны Центральной Азии началось в Казахстане и Узбекистане практически сразу после новости о предстоящей поездке. Главный вопрос: для чего Олаф Шольц решил посетить довольно отдаленный от Германии регион спустя 14 лет после поездки его предшественницы Ангелы Меркель?

Местные аналитики отмечали, что немецкая сторона, вероятнее всего, заинтересована в поставках из региона критически важных материалов и энергоресурсов, а взамен на равноправной основе, возможно, предложит свои новейшие технологии в сфере "зеленой энергетики", фармацевтики и транспорта. Немало ожиданий было связано и с вероятным активным присоединением Германии к развитию Транскаспийского транспортного коридора. Наконец, высказывались предположения, что на встречах с лидерами стран Центральной Азии канцлер ФРГ обязательно затронет тему Украины.

Воодушевление на фоне недовольства

Канцлер Германии и президент Казахстана на бизнес-форуме Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Вице-премьер Казахстана Роман Скляр перед началом бизнес-форума "Казахстан-Германия", который состоялся сразу после завершения встречи между президентом Токаевым и немного опоздавшим из своей поездки в Узбекистан канцлером Шольцом, выглядел очень воодушевленно. Стоя в окружении своих коллег из правительства, он, похоже, обсуждал итоги только что прошедших переговоров. И, несмотря на неформальность обстановки, отвечать на вопросы DW отказываться не стал. "Переговоры с немецкой стороной прошли для нас очень удачно. Мы заключили даже больше соглашений, чем изначально предполагали. Свое сотрудничество с нами значительно расширяет Siemens. У нас будут собирать немецкую сельскохозяйственную технику компании CLAAS, HORSCH и Condor. Все это очень популярно у наших фермеров", - заметил Роман Скляр.

"А еще в Казахстане появится еще одно, третье по счету высшее казахстанско-немецкое учебное заведение – институт науки и технологий. У нас есть совместные учебные заведения в Алматы и Актау, а этот будет в Усть-Каменогорске. Мы очень довольны. В общей сложности подписывается около 30 различных документов", - присоединился к беседе посол Казахстана в Германии Нурлан Онжанов. Говоря о 30 документах, посол имел в виду соглашения между бизнес-структурами двух стран.

Интересно, что в момент этого неформального разговора в социальных сетях, Telegram-каналах и независимых СМИ бушевали страсти. Поводом для них стала появившаяся на официальных каналах президента Казахстана информация, что в ходе прошедших переговоров с Германией было подписано всего три документа. И все они отнюдь не соглашения или договоры, а лишь меморандумы - "О взаимопонимании по техническим вопросам сотрудничества между Deutsche Bundesbank и Национальным банком Казахстана", "О намерении создать Казахстанско-Немецкий институт науки и технологий при Восточно-Казахстанском университете имени Серикбаева" и "О намерении создать Казахско-Немецкую школу в Астане".

В этой связи в соцсетях, к примеру в авторитетном Telegram-канале "Казахстан и все-все-все" политолога Марата Шибутова, утверждалось, что переговоры казахстанской стороны с Шольцом можно назвать чуть ли не провальными, поскольку Узбекистан в Самарканде подписал с Германией аж восемь двусторонних документов, среди которых особо выделяются "Соглашение о всестороннем партнерстве в сфере миграции и мобильности" и "Соглашение о сотрудничестве в сфере транспорта".

Нашлась и "причина", из-за которой казахстанско-германские переговоры якобы были фактически сорваны. Ею стал ответ президента Токаева на просьбу канцлера Шольца высказать свою точку зрения по поводу урегулирования ситуации вокруг Украины. "Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима. Дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и, прежде всего, для всех стран, прямо вовлеченных в российско-украинский конфликт. К сожалению, хороший шанс на достижение хотя бы перемирия был упущен с отказом заключить Стамбульское соглашение. Но возможность для достижения мира по-прежнему существует. Нужно внимательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств и прийти к решению остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов", - заявил президент Токаев, подчеркнув, что Казахстан поддерживает мирный план Китая и Бразилии.

Переключение внимания

Канцлер Шольц выступает на саммите "Центральная Азия - Германия" Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Впрочем, несмотря на тот факт, что слова Токаева были широко растиражированы казахстанскими и зарубежными изданиями, одновременно совпав с отменой ранее запланированной его совместной пресс-конференции с Шольцом, на состоявшемся 17 сентября втором саммите "Центральная Азия - Германия" их никто не обсуждал ни публично, ни в кулуарах. В политическом плане внимание участников саммита было переключено на новую инициативу президента Казахстана, о которой он рассказал в своем первом же выступлении.

"Казахстан готов принять самое активное участие в процессе реформирования ООН. Считаем, что целый ряд развитых государств, в том числе и прежде всего Германия, безусловно, заслуживает место в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, пожелав также и успехов Кыргызстану в продвижении своей кандидатуры на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы.

Что касается президентов других стран Центральной Азии - Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, то они вопросов внешней политики в своих выступлениях не касались. Каждый из них больше говорил об энергетическом потенциале возглавляемых ими стран, наличии необходимых для немецкой экономики критически важных материалов и других полезных ископаемых, при этом отмечая возможность расширения инвестиционного и технологического сотрудничества стран Центральной Азии и Германии.

Впрочем, какого-либо итогового документа по завершению второго саммита "Центральная Азия - Германия" ни во время самого мероприятия высокого уровня, ни под занавес дня так и появилось. Тем не менее, разъезжались делегации центральноазиатских стран явно в хорошем расположении духа. Ведь, к примеру, по словам одного из членов делегации Кыргызстана из непосредственного окружения президента Жапарова, Германия с пониманием отнеслась к существующим в странах региона проблемам. "Для нас это удивительно. Нас внимательно слушали, задавали дополнительные вопросы, если чего-то не понимали. И это касалось всех без исключения вопросов - и вероятности инвестиций в энергетический сектор, и логистики, и транспорта, и взаимоотношений с Афганистаном, и наблюдаемых в настоящий момент в регионе климатических изменений", - заметил в беседе с DW представитель кыргызской делегации.

Спокойствие Шольца

Не видно было разочарования итогами второго саммита "Центральная Азия - Германия" и со стороны Олафа Шольца. В своем пресс-подходе к весьма большому пулу немецких журналистов он заметил, что в ходе состоявшегося на полях мероприятия обмена мнениями был рассмотрен весь спектр отношений между Германией, Европейским Союзом и центральноазиатскими странами.

В Казахстане Олаф Шольц встретился и со студентами Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

"Регион приобретает все большее значение для дифференциации наших экономических и политических отношений. Это важно для будущего и нашей страны. Также я воспользовался возможностью поговорить со всеми индивидуально и обсудить вопросы, которые важны для нас. Это также касается оценки сложной ситуации вокруг Афганистана и вопросов, с которыми сталкиваются наши страны после нападения России на Украину", - заметил канцлер Шольц. При этом он подчеркнул, что рассказал лидерам стран Центральной Азии причину поддержки Германией Украины, и для чего нужны мирные инициативы, гарантирующие ее суверенитет и территориальную целостность.