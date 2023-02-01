Израиль допустил поставку Украине системы "Железный купол"

На 343-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий среды, 1 февраля (время московское).

++23.00++

В Белгородской, Курской, Брянской областях "требуется расселение жителей" приграничных регионов "в связи с прямой угрозой их жизни" из-за обстрелов, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин во время совещания с Владимиром Путиным. По его словам, уже подготовлены "места, куда люди могут переехать, все это обеспечено необходимой инженерной, транспортной инфраструктурой". Расселение проведут в соответствии с механизмом, утвержденным ранее в Белгородской области. Там, по словам Хуснуллина, уже перевезли на новое место жительства более 3700 человек.

++22.00++

Израиль не исключает оказания военной помощи Украине и готов рассмотреть даже поставку новейшей системы ПВО "Железный купол" для защиты украинского воздушного пространства. Об этом сообщил в интервью американскому телеканалу CNN глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. Ранее Израиль официально подчеркивал, что ограничится исключительно гуманитарной помощью Киеву, а в отношении "Железного купола" заявлял, что эта система не предназначена для использования на таких обширных территориях, как Украина. Кроме того, премьер Израиля сказал CNN, что готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, если на это согласятся обе стороны и США.

++21.00++

Борис Писториус ознакомился с техническими возможностями Leopard 2 Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) посетил 203-й танковый батальон бундесвера, дислоцированный вблизи города Аугустдорф (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Во время этого визита Писториусу продемонстрировали технические возможности танка Leopard 2. Германия решила передать Украине 14 боевых машин именно этого типа. Во время общения с военнослужащими глава Минобороны сообщил, что уже в самом скором времени в городе Мунстер начнется подготовка украинских танковых экипажей, но это будет не полноценное обучение, а ознакомление с основными характеристиками Leopard 2.

++20.00++

Австрия передаст Украине 5 млн евро на восстановление трансформаторных подстанций, заявил президент страны Александр Ван дер Беллен на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве, передает "Интерфакс-Украина". Со своей стороны украинский лидер призвал бизнес Австрии отказаться от сотрудничества с Россией как страной-агрессором и вместо этого начать работать с Украиной. "Мы очень заинтересованы, чтобы этот бизнес перешел работать в Украину. Мы хотим проговорить этот вопрос на системном уровне", - заявил Зеленский.

++19.30++

"Судебным театром" назвал вынесение ему приговора по делу о "фейках" об армии РФ российский журналист Александр Невзоров. "Понятно, что приговоры выносит не этот суд. Приговоры рисуются совершенно в другом месте, а суд просто разыгрывает комедию", - пояснил Невзоров в программе "DW Новости Шоу". Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к восьми годам колонии общего режима и запретил на четыре года администрировать интернет-ресурсы. Сам приговор "нисколько не удручил" Александра Невзорова. "За исключением того, что эта ситуация надолго отрезает мне возможность расстаться с гражданством Российской Федерации, а я бы очень хотел это сделать", - добавил Невзоров.

++18.30++

Вооруженные силы Украины получили неожиданное пожертвование: 50 тысяч злотых (11,5 тысяч долларов) перечислил им 31 января глава правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский. Тем самым политик полностью урегулировал судебный спор о клевете с бывшим министром иностранных дел страны Радославом Сикорским. В декабре прошлого года суд обязал Качиньского выплатить экс-главе МИДа 700 тысяч злотых (162 тысячи долларов). Комментируя это решение, Качиньский посетовал: чтобы собрать необходимую сумму, ему придется продать дом. В ответ Сикорский заметил, что "наказание за клевету должно быть строгим, но не разорительным", и предложил Качиньскому перевести 50 тысяч злотых в пользу ВСУ, чтобы уладить конфликт. Отчитываясь о переводе денег, Ярослав Качиньский написал, что делает это с удовлетворением. "Украина борется за свою свободу и независимость, а также за нашу безопасность", и "мы поддерживаем и будем поддерживать ее", - подчеркнул он. Радослав Сикорский ответил, что принял его извинения.

Немецкий консерватор: Хотим ли мы принять в расчет поражение Украины, если не поставим ей истребители?

++18.00++

Германии следует "спокойно и предметно" обдумать возможность поставок истребителей Украине, даже если Киев еще не обратился к ней с таким запросом. Об этом заявил зампредседателя фракции Христианско-демократического союза в бундестаге Йохан Вадепуль (Johann Wadephul). По его словам, эти боевые самолеты могут решающим образом повлиять на исход оборонительной войны, которую ведет Украина против России. "К спокойным рассуждениям относится, естественно, и вопрос, который может возникнуть в этом случае: хотим ли мы принять в расчет поражение Украины, если мы не поставим ей истребители?" - заявил Вадепуль в эфире частного телеканала RTL. Одновременно он призвал не поддаваться угрозам президента РФ Владимира Путина. "Нам нельзя каждый день бояться эскалации - она уже давно произошла", - подчеркнул христианский демократ.

++17.30++

Россиянин Евгений Кафельников, в прошлом - первая ракетка мира, поддерживает предложение президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха разрешить атлетам из России и Беларуси участвовать в летней Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом. Век спортсмена не настолько длинный, как, допустим, у тех же самых депутатов, которые сгоряча порют ерунду, заявляя, что ни в коем случае нельзя выступать там под нейтральным флагом. Они вообще не понимают, что для многих спортсменов это может быть единственный шанс в их жизни выступить на Играх. Поэтому, да, я однозначно за то, чтобы ребята выступили под нейтральным флагом, если будет такая возможность, заявил Кафельников в интервью DW. В то же время он раскритиковал войну против Украины, развязанную Россией. "Я думаю - мы все против того, что сейчас происходит. Честно говоря, любой нормальный здравомыслящий человек понимает, что этот полный кошмар нужно, безусловно, заканчивать. Но спортсмены, которые находятся сейчас у нас в стране, не могут в открытую прямо так говорить. Потому что, это, безусловно, чревато последствиями", - пояснил Евгений Кафельников.

++17.15++

Сумма военной помощи, предоставленной Украине Европейским Союзом, к настоящему времени составила почти 12 млрд евро. Речь идет о средствах, полученных Киевом как через Европейский фонд мира, так и на двусторонней основе, сообщил журналистам на условиях анонимности в преддверии саммита ЕС - Украина высокопоставленный чиновник Евросоюза. Кроме того, Брюссель предоставляет Украине беспрецедентную макрофинансовую помощь "18 млрд евро выделены на 2023 год на условиях, которые также беспрецедентны для Евросоюза: средства выделяют на 35 лет, а государства ЕС самостоятельно выплачивают проценты и административные расходы этого займа", - пояснил чиновник. По его словам, это поможет достичь стабильности и предсказуемости в деятельности украинского государства в течение года.

Фото: Xenia Polska

++16.30++

На саммите ЕС - Украина 3 февраля будет объявлено о расширении миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих. Планируется, что число подготовленных солдат и офицеров к концу 2023 года будет доведено до 30 тысяч, сообщил высокопоставленный чиновник ЕС. Помимо этого Евросоюз выделит Украине 25 млн евро на разминирование, о чем также официально сообщат во время саммита, передает из Брюсселя корреспондентка DW.

На Херсонщине возбуждены еще 36 уголовных дел против военнослужащих РФ

++16.00++

За минувшие сутки украинская полиция открыла 36 уголовных производств по фактам военных преступлений, совершенных российскими военными в Херсонской области. В сообщении украинского МВД указывается, что войска РФ обстреляли из РСЗО, тяжелой артиллерии и минометов мирные общины Бериславского и Херсонского районов, в результате чего были повреждены и разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, магазины, осколками от снарядов изуродованы автомобили. "К сожалению, есть погибший и раненый среди мирного населения. В областном центре больше всего пострадали жилые дома в прибрежной зоне", - сообщает МВД, добавляя, что за последние сутки в полицию Херсонщины поступило 347 заявлений и сообщений граждан о различных событиях, 36 из них касались военных преступлений российской армии.

++15.15++

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис не видит смысла в присутствии российских послов в странах Евросоюза. "В большинстве случаев это уже не институт дипломатии, а институт пропаганды, покрывающий военные преступления и в целом продвигающий геноцидную повестку", - заявил он 31 января в Риге на совместной пресс-конференции с коллегами из Литвы, Эстонии и Польши.

Литва снизила дипломатические отношения с Россией в апреле 2022 года после сообщений об убийствах в Буче. Таллинн и Рига объявили о решении выслать из своих стран российских послов на минувшей неделе.

++14.50++

Служба безопасности Украины обвиняет бывшего чиновника Минобороны в растрате более 100 млн гривен (в пересчете почти 2,5 млн евро) госсредств. По материалам следствия, на эту сумму экс-глава Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов министерства обороны закупил для ВСУ почти 3 тысячи бронежилетов. Однако, по данным независимых экспертиз, закупленные изделия не соответствуют требованиям IV класса бронежилетов и не могут должным образом защитить украинских воинов, указывается в сообщении СБУ . Подозреваемому инкриминируют несколько статей Уголовного кодекса Украины: о препятствовании деятельности ВСУ и других военных формирований, о присвоении или растрате имущества, и о совершении уголовного преступления группой лиц. По ним предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

++14.15++

Большинство жителей Германии обеспокоены тем, что война в Украине может распространиться за ее территорию. Об этом заявили 72 процента участников опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу телеканалов RTL и ntv. Многие респонденты опасаются также ухудшения в связи с войной экономических условий в Германии (62%) или финансового положения собственной семьи (40%). 34 процента участников опроса боятся, что Германия также может подвергнуться вторжению со стороны России.

Хроника событий 1 февраля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 31 января 14.00 - 23.59 >>>

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