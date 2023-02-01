Невзоров назвал вынесение ему приговора "судебным театром"

Российский журналист Александр Невзоров, которого в РФ заочно приговорили к 8 годам за распространение "фейков" об армии, прокомментировал приговор в программе DW Новости шоу.

"Судебным театром" назвал известный российский журналист Александр Невзоров вынесение ему приговора Басманным судом Москвы по делу о "фейках" о российской армии. Об этом он рассказал в программе DW Новости Шоу в среду, 1 февраля. "Понятно, что приговоры выносит не этот суд. Приговоры рисуются совершенно в другом месте, а суд просто разыгрывает комедию", - пояснил свою позицию журналист.

Продолжая эту тему, Невзоров рассказал, о том, как назначенный судом так называемый прикрепленный адвокат, которая вообще не имела к нему никого отношения, ознакомившись со всеми материалами дела, "подняла бунт". Она "стала избыточно эмоционально говорить, что в этой мерзости, в этом беззаконии участвовать не хочет". Поскольку все противоречит и Конституции России, и закону о СМИ. "Я к ней уже несколько раз обращался через эфир. Я ее умоляю утихомириться, не подставляться и не рисковать собой", - признался журналист.

Неловкость перед мучениками

Невзоров, по его словам, сегодня испытывает неловкость "перед людьми, которые сознательно в России пошли на мученичество", которые не защищены так, как он. Речь идет о людях, "которые не смогли вовремя покинуть путинскую Россию, путинский фашизм и сейчас переживают в тюрьмах, в следственных изоляторах, в отделах полиции и пытки, и унижения, и чудовищные надругательства".

Сам приговор его "нисколько не удручил". "За исключением того, что эта ситуация надолго отрезает мне возможность расстаться с гражданством Российской Федерации, а я бы очень хотел это сделать", - отметил Невзоров.

Хотели свести счеты

Отвечая на вопрос, почему, по его мнению, власти РФ решили в данный момент разобраться именно с ним, Невзоров напомнил, что у него на сегодняшний день самые мощные интернет-ресурсы среди российских эмигрантов. Речь идет о Telegram-канале и канале в YouTube. "Я - профессионал этих информационных войн, я очень хорошо знаю их системы, поэтому, вероятно, таким образом они хотели свести со мной счеты", - предположил Невзоров.

Защита обжалует приговор

Басманный суд Москвы 1 февраля заочно приговорил Александра Невзорова к восьми годам колонии общего режима по уголовному делу о распространении "фейков" о российской армии. Ему также на четыре года запрещено администрировать интернет-ресурсы. Срок наказания будет исчисляться с момента задержания Невзорова на территории РФ либо экстрадиции в Россию.

Ракеты для Украины. Немецкие фанаты Путина. DW Шоу To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Журналист признан виновным "в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях ВС РФ" (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). В марте 2022 года Невзоров опубликовал в соцсетях сообщения об обстреле российскими военными роддома в украинском Мариуполе и убийствах мирных жителей в Буче в Киевской области.

Уголовное дело против Александра Невзорова было возбуждено в марте 2022 года. Вскоре после этого в России заблокировали сайт журналиста, а его самого включили в список "иностранных агентов".

Представлявшая Невзорова адвокат Надежда Федосеева заявила, что защита обжалует заочный приговор. "Будем обжаловать приговор, так как в деле Невзорова нет состава преступления. Невзоров - талантливый журналист, историк, осуществлял деятельность, согласно закону о СМИ, за пределы он не выходил"", - заявила она агентству ТАСС.

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