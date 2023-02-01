В Берлине задержан организатор антипутинских протестов

Дмитрий Б. известен в Берлине как инициатор ряда акций, участники которых резко критиковали власти РФ. Сейчас его подозревают в попытке поджога офиса РИА "Новости" в мае 2022 года.

В Берлине задержан российский активист Дмитрий Б., основатель движения UnKremlin и организатор протестных акций у посольства России в ФРГ. Его подозревают в попытке поджога берлинского офиса российского информационного агентства РИА "Новости" в германской столице. Информацию об этом подтвердил корреспонденту DW в среду, 1 февраля, собеседник из окружения подозреваемого. По его словам, Дмитрия Б. задержали еще в середине декабря 2022 года, но известно об этом стало лишь сейчас. В настоящее время активиста содержат в одном из следственных изоляторов Берлина.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 6 мая 2022 года в районе Штеглиц . Как следовало из пресс-релиза полиции Берлина, в здание, где расположен офис РИА "Новости" и, по данным посольства РФ, проживают российские журналисты и члены их семей, была брошена пустая пивная бутылка, а наряд полиции, приехавший по вызову, обнаружил возле подвального окна подозрительный предмет.

Полицейские взрывотехники уничтожили этот предмет на месте, поскольку не исключили, что он может быть опасен. Расследованием случившегося занялись прокуратура Берлина, а также подразделение земельного ведомства по уголовным делам, специализирующееся на раскрытии преступлений с политическим контекстом. Пресс-служба прокуратуры, ссылаясь на тайну следствия, в ответ на запрос DW отказалась от любых комментариев.

Реакция посольства РФ на происшествие в районе Штеглиц

На следующий день, 7 мая, посольство России в ФРГ заявило о предотвращении "вероятной попытки теракта против российских журналистов и членов их семей". Как следовало из посольского пресс-релиза, окно одной из квартир дома было разбито бутылкой, брошенной со стороны улицы. В ходе осмотра территории была найдена канистра с жидкостью, а также примотанные к ней скотчем пластиковая бутылка и газовый баллон с подведенными проводами. В пресс-релизе диппредставительство РФ предположило, что инцидент может быть напрямую связан, как оно утверждало, с "развязанной в ФРГ атмосферой травли государственных российских СМИ, огульно обвиняемых в распространении дезинформации и пропаганды". В связи с происшествием посольство РФ направило ноту в министерство иностранных дел ФРГ.

Комментируя пассаж из пресс-релиза о том, что "сведения и фотоматериалы о месте проживания российских журналистов и членов их семей, в адрес которых звучали и продолжают звучать угрозы, размещались в соцсетях и публиковалась в ведущих германских СМИ", некоторые немецкие СМИ выразили недоумение по поводу того, что мишенью для нападения стало невзрачное и малоизвестное здание в фешенебельном районе на западе города, а не более репрезентабельный офис какого-либо из средств массовой инфомации, связанных с правительством РФ, в центре. Тем более что, как подчеркнула программа Tagesschau общественно-правового телеканала ARD, адрес в районе Штеглиц открыто указан в выходных данных берлинских офисов РИА "Новости" и радио "Спутник".

Что известно о Дмитрии Б.

Дмитрий Б. известен в Берлине как инициатор нескольких громких, хотя и малочисленных акций, участники которых резко критиковали власти РФ и лично президента Владимира Путина. Летом 2022 года он организовал палаточный лагерь возле офиса канцлера ФРГ, требуя увеличить военную помощь Украине. До этого Дмитрий Б. инициировал многодневные протестные акции напротив посольства России и у Бранденбургских ворот. Одной из их отличительных черт были галереи с портретами людей, пострадавших от политических преследований в РФ - от жертв заказных убийств до фигурантов уголовных дел.

13 декабря 2022 года Дмитрий Б. распространил приглашение на очередную акцию протеста, намеченную на 17-18 декабря. Однако уже на следующий день он перестал выходить на связь.

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