Качиньский пожертвовал деньги ВСУ для примирения с Сикорским

Глава правящей в Польше партии Ярослав Качиньский уладил судебный спор с экс-главой МИДа Сикорским, который предложил ему перевести 50 тысяч злотых на помощь украинской армии.

Глава правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский урегулировал судебный спор о клевете с бывшим министром иностранных дел страны Радославом Сикорским. Тот принял извинения, после того как Качиньский пожертвовал 50 тысяч злотых (11,5 тысяч долларов) на нужды украинской армии, сообщило в среду, 1 февраля, агентство AP.

В декабре прошлого года суд вынес решение в пользу Сикорского, обязав Качиньского выплатить экс-главе МИДа 700 тысяч злотых (162 тысячи долларов). Комментируя это судебное постановление, Качиньский посетовал, что ему придется продать дом, чтобы собрать необходимую сумму, но даже в этом случае денег может не хватить. В ответ Сикорский заметил, что "наказание за клевету должно быть строгим, но не разорительным". Он предложил Качиньскому перевести 50 тысяч злотых в пользу Вооруженных сил Украины, чтобы тем самым уладить конфликт.

Отчитываясь 31 января о переводе денег, Ярослав Качиньский написал, что делает это с удовлетворением. "Украина борется за свою свободу и независимость, а также за нашу безопасность", и "мы поддерживаем и будем поддерживать ее", - подчеркнул он. Радослав Сикорский ответил, что принял его извинения.

В одном из интервью в 2016 году Качиньский заявил, что Сикорский, который в то время возглавлял польский МИД, совершил "дипломатическое предательство". Это высказывание было сделано в связи с авиакатастрофой 2010 года под Смоленском, в которой погиб брат-близнец Качиньского, президент Польши Лех Качиньский и еще 95 высокопоставленных представителей польского государства.

Радослав Сикорский - член либеральной партии "Гражданская платформа", которая с 2015 года находится в оппозиции. В настоящее время он является депутатом Европейского парламента. Качиньский многократно обвинял лидеров "Гражданской платформы" в том, что они сыграли определенную роль в гибели его брата. Однако эти обвинения не были подтверждены расследованиями, проведенными до настоящего времени.

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