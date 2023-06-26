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ISW: Попытки Пригожина убедить Путина в лояльности провалены

Дмитрий Андреев
4 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 27 июня.

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Боевики ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону
ЧВК "Вагнер" в Ростове-на-Дону (24 июня 2023 года)Фото: Erik Romanenko/ITAR-TASS/IMAGO

На 489-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий вторника, 27 июня (время московское).

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Министерство обороны РФ объявило летно-тактическое учение истребительной авиации в небе над Балтикой. Цель маневров проверить готовность летного состава к выполнению боевых задач, а также отработать новые тактических приемы с полным использованием боевых возможностей авиационной техники, объяснили в ведомстве.

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России необходима контрактная армия численностью не менее 7 миллионов военнослужащих и гражданского персонала, заявил лидер Либерально-демократической партии РФ Леонид Слуцкий. "Никакие ЧВК и их аналоги стране не нужны. Конечно, в действующей армии есть проблемы, но решать их не ЧВК", - добавил политик.

ISW: Попытки Пригожина убедить Путина в лояльности провалились

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Попытки основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина убедить президента России Владимира Путина в своей лояльности провалились, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном обзоре. Создатель ЧВК попытался преуменьшить значение своего мятежа, вероятно, рассчитывая защитить себя от обвинений в попытке государственного переворота, указывают аналитики. Однако глава государства в телеобращении к нации 26 июня охарактеризовал вооруженный мятеж ЧВК как попытку шантажа и осудил его организаторов как предателей, отмечают эксперты ISW.

Кремль, судя по всему, дает понять, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, неоднократно подвергавшийся критике со стороны Пригожина, пока сохранит свою должность, а Путин "не поддастся на попытки шантажа" со стороны основателя ЧВК, подчеркивают аналитики. Будущее "Группы Вагнера" неясно, но, скорее всего, Пригожин в нее не войдет, и она больше не будет существовать как отдельное или унитарное формирование, резюмируют эксперты ISW.

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США намерены принимать необходимые меры с целью ограничить возможность частной военной компании "Вагнер" "сеять хаос и насилие", заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) при Белом доме Джон Кирби. Вашингтон признает, что "Группа Вагнера" по-прежнему присутствует в Африке, отметил Кирби. В то же время ЧВК внесена в реестр транснациональных преступных организаций и находится под санкциями Соединенных Штатов, указал представитель СНБ. При этом пока преждевременно говорить об участи группировки или ее основателя Евгения Пригожина с точки зрения руководства этой ЧВК, подчеркнул Кирби.

Вашингтон дал понять своим союзникам, что не имеет отношения к мятежу Пригожина и рассматривает его как внутреннее дело России, добавил координатор СНБ. По его словам, Москве направили аналогичное послание по соответствующим дипломатическим каналам. "У нас был хороший, прямой контакт с российской стороной в течение выходных (24 и 25 июня. - Ред.)", - отметил Кирби.

Разминирование территории в Херсоне

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Разминирование в Херсонской области
Разминирование в Херсонской области (фото из архива)Фото: Bernat Armangue/AP/picture alliance

В Херсоне установлен запрет на посещение части микрорайона Корабел, сообщил начальник городской военной администрации Роман Мрочко. Этот шаг связан с разминированием территории, объяснил он. Кроме того, комендантский час на территории этого района с 27 июня будет действовать с 21.00 до 05.00 по местному времени (совпадает с московским), добавил Мрочко.

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За прошедшие сутки российские войска совершили 5 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 31 взрыв в 4 общинах. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет, отметили власти.

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Госдепартамент США оценивает ситуацию в России как "динамичную" после недавнего мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Власти президента РФ Владимира Путина "брошен прямой вызов", заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Мэттью Миллер. Создатель частной военной компании "прямо ставит под сомнение обоснование" войны России против Украины и "заявляет, что война велась, по сути, на лжи", приводит слова Миллера агентство Reuters.

Президент Украины: ВСУ продвинулись на всех направлениях

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Украинские военнослужащие на бронетранспортере под Бахмутом
Украинские военные под БахмутомФото: Iryna Rybakova/AP/dpa/picture alliance

Украинские военнослужащие в течение 26 июня продвинулись вперед на всех направлениях, заявил президент страны Владимир Зеленский. "Это счастливый день. Я пожелал ребятам больше подобных дней", - добавил глава государства, посетивший передовые позиции в Донбассе и Запорожской области.

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Боевики частной военной компании "Вагнер" пока не вошли на территорию Беларуси, сообщает белорусская мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". "До сих пор никто из белорусов не видел колонны ЧВК "Вагнер" на территории нашей страны", - подчеркнула команда проекта.

Несколькими часами ранее президент России Владимир Путин в ходе телеобращения к жителям РФ прокомментировал мятеж основателя ЧВК Евгения Пригожина и, среди прочего, предложил боевикам "уйти в Беларусь". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 24 июня заявил, что создатель "Группы Вагнера" "уйдет в Беларусь" в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко.

Хроника событий 26 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 26 июня 00.00 - 13.59 >>>

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