США передадут Украине военную помощь на 500 млн долларов

На 488-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 26 июня (время московское).

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США не причастны к мятежу Пригожина, заявил в понедельник президент Джо Байден. "Это часть борьбы внутри российской системы" - указал президент США, выступая в Белом доме. По его словам, США "ясно дали понять" Москве, что не имеют никакого отношения к мятежу наемников ЧВК "Вагнер". При этом Байден поручил команде по национальной безопасности США "ежечасно" докладывать ему о ситуации в РФ и приготовиться к различным сценариям развития событий.

США выделят Украине военную помощь на 500 млн долларов

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США выделяют Украине очередной пакет военной помощи объемом в 500 миллионов долларов, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных представителей американской администрации. Украина получит бронемашины - 30 Bradley и 25 Stryker. Кроме того, ВСУ будут предоставлены боеприпасы для систем залпового огня HIMARS, противотанковое оружие, в том числе комплексы Javelin, и ракеты для систем ПВО Stinger и Patriot. Это будет уже 41-й пакет военной помощи с конца февраля 2022 года.

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По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки российские нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, при этом украинцы уничтожили две крылатые ракеты "Калибр" и 7 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". "Также противник атаковал с северного направления четырьмя беспилотными летательными аппаратами неустановленного типа (вероятно ударные), все дроны уничтожены. Кроме того, в течение суток нанес 36 авиационных ударов и совершил 17 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - отмечается в вечерней оперативной сводке в Facebook.

Россияне по-прежнему сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где в течение суток произошло более 35 боевых столкновений, указывается далее. В свою очередь украинская авиация за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления и 10 артиллерийских подразделений врага на огневых позициях, заявил украинский Генштаб.

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Главы МИД стран ЕС на встрече в Люксембурге обсудили возможные последствия прошедшего в выходные мятежа ЧВК в России. "Ситуация остается сложной и непредсказуемой", - заявил после встречи глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) отметила, что борьба за власть в России далека от завершения. "Очевидно, что это лишь один из актов в российской драме. Остается неясным, что случится с различными игроками в России", - указала она. По словам Бербок, война против Украины имела "разрушительные последствия" для системы власти, выстроенной президентом РФ Владимиром Путиным, что привело к "огромным трещинам" в российской пропаганде. "Мы тщательно это анализируем, поскольку это, безусловно, влечет за собой риски, которые мы сейчас еще не можем оценить", - добавила она.

В НАТО наблюдают за развитием событий в России

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НАТО пристально наблюдает за развитием событий в России после неудавшегося мятежа боевиков ЧВК "Вагнер", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в Литве. О возможной реакции на данные события он говорить отказался, указав, что ситуация может дальше меняться. При необходимости Североатлантический альянс "может быстро отреагировать", заверил Столтенберг после встречи с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом (Boris Pistorius) и президентом Литвы Гитанасом Науседом на военной базе Пабраде. Одновременно он подчеркнул, что речь идет о внутрироссийском вопросе. Мятеж Пригожина демонстрирует "хрупкость российского режима", но НАТО не вмешивается в подобные вопросы, пояснил Столтенберг. Для западного военного альянса важно не позволить себя запугать и не позволить кому-либо создавать преграды для помощи Украине, добавил он.

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Пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала его первый аудиокомментарий после его мятежа 24 июня. В нем он сообщает, что получил большое число вопросов об этих событиях и поясняет, что целью похода на Москву было не допустить уничтожения ЧВК и привлечь к ответственности тех, кто совершил много ошибок в ходе вторжения в Украину. При этом поход пришлось остановить, когда стало очевидно, что прольется много крови, заявил Пригожин. По его словам, в ходе данной акции россияне встречали боевиков с флагами и выражали поддержку. Пригожин подчеркнул, что у него не было цели свержения действующих властей.

Зеленский вновь приехал на передовую в Донбассе

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Владимир Зеленский во время одной из поездок на линию фронта Фото: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз приехал на передовую на востоке Украины. "Сегодня имею честь быть рядом с нашими героями - подразделениями Вооруженных сил Украины оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", - написал он в Telegram. Он подчеркнул, что Украина гордится каждым из бойцов и поблагодарил за оборону страны. Служащие "Хортицы" участвуют в боевых действиях в районе Бахмута.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о встрече с посолом ФРГ в Киеве Анкой Фельдхузен (Anka Feldhusen), на которой обсудил актуальные вопросы сотрудничества. "Ценим помощь Германии в ликвидации последствий террористического подрыва Россией Каховской ГЭС. Сейчас наибольшее беспокойство вызывает заминирование Запорожской атомной электростанции. Цивилизованный мир должен решительно отреагировать, чтобы не допустить ядерного теракта", - написал он в Telegram. Кроме того, Шмыгаль поблагодарил Германию за поддержку по поставкам оружия, финансовую помощь и санкционную политику.

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Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении ВСУ на Таврическом направлении. За прошедшие сутки украинские военные разбили почти четыре роты российских военнослужащих и уничтожили 15 единиц вражеской техники, написал он в Telegram и опубликовал видео работы ВСУ. По его словам, за сутки враг 18 раз атаковал украинские позиции и совершил 450 обстрелов, в свою очередь украинские подразделения ракетных войск и артиллерии на Таврическом направлении выполнили 954 огневые задачи.

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В результате удара по Никополю из тяжелой артиллерии погибли два человека, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. По его словам, речь идет о сотрудниках частной компании - 51-летней женщине и 50-летнем мужчине. Еще один мужчина пострадал и госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением, написал Лысак в Telegram.

В Беларуси началось строительство лагерей для ЧВК "Вагнер"

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По информации издания "Верстка" , в Беларуси началось строительство лагерей для размещения боевиков ЧВК "Вагнер". В частности, в Осиповичах Могилевской области, находящихся в 200 км от границы с Украиной, строят лагерь на 8 тысяч человек, пишет издание со ссылкой на строителей. Информацию подтвердил и источник, близкий к руководству Могилевской области. Таких лагерей будет несколько, указывается далее.

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Последствия неудавшегося мятежа боевиков ЧВК "Вагнер" в России будут понятны лишь спустя "дни, недели и месяцы", считает правительство Германии. Комментируя события 24 июня, официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit) отказался отвечать на вопрос о том, стали ли слабее после попытки переворота позиции президента РФ Владимира Путина. Это внутрироссийская тема, пояснил он.

Швеция предоставит 35 млн евро "летней гуманитарной помощи" Украине

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Власти Швеции пообещали выделить Украине дополнительные 380 млн крон (в пересчете 35 миллионов евро) в качестве "летнего пакета гуманитарной помощи". После разрушения плотины Каховской ГЭС в начале июня и начала контрнаступления ВСУ у Украины будут большие потребности в гуманитарной помощи, заявил министр по международному сотрудничеству Йохан Форсселль на пресс-конференции в Стокгольме. В шведском правительстве также указали, что новый пакет помощи будет направлен на удовлетворение наиболее насущных потребностей украинцев. В их число входят продовольствие, питьевая вода, здравоохранение, разминирование и поддержка НКО. С начала полномасштабной войны Швеция пообещала Киеву 1,9 млрд крон на гуманитарную помощь, а также около 17 млрд крон на военную помощь.

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В Тюмени возобновил работу центр по набору боевиков в ЧВК "Вагнер", закрывшийся 23 июня сообщил ТАСС. Он работает в прежнем режиме. В ходе мятежа Евгения Пригожина в минувшие выходные в различных городах РФ закрывались центры по набору в ЧВК и снимали плакаты с их рекламой.

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Великобритания "должна быть готова к внезапному краху России" после неудавшейся попытки государственного переворота в этой стране, пишет газета The Times, ссылаясь на внутренние оценки британского правительства. В ходе мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в минувшие выходные удалось избежать успешного государственного переворота, поскольку боевикам было приказано прекратить поход на Москву после "заключенной в последнюю минуту сделки с Кремлем", указывает издание. Президент РФ Владимир Путин пообещал жестко ответить мятежникам, но затем якобы согласился избавить Пригожина от наказания, но с тех пор ни российский лидер, ни его военное руководство не появлялись на публике, а местонахождения Пригожина до сих пор остается неизвестным, отмечается далее. Темпы развития событий, связанных с мятежом ЧВК, побудили британское правительство готовить планы действий для различных сценариев, в том числе ситуацию хаоса в России, пишет The Times .

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После мятежа ЧВК "Вагнер" президент РФ Владимир Путин заручился поддержкой Ирана. Путин и его иранский коллега Эбрахим Раиси провели телефонный разговор, в ходе которого Раиси "выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня", - сообщила пресс-служба Кремля. "Обсуждены перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества с акцентом на практическую реализацию имеющихся договоренностей в области торговли, энергетики и транспорта", - указывается далее в заявлении.

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Минувшей ночью одна из выпущенных по Одесской области российских ракет попала в складское помещение в Одесском районе, сообщил глава ОВА Олег Кипер. "2 "Калибра" и 4 дрона-камикадзе сбиты над Одесской областью", - написал он в Telegram . По словам Кипера, обломки сбитых дронов упали на открытую территорию, а взрывными волнами изуродованы окна в многоквартирных домах прибрежной зоны. Данных о пострадавших пока не поступало.

ЕС выделит еще 3,5 млрд евро на поставки вооружений Киеву

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Издание "Медуза" сообщает, что в российских Telegram-каналах, поддерживающих войну против Украины, появились сообщения о том, что губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ближайшее время может быть назначен министром обороны РФ и сменит тем самым на этом посту Сергея Шойгу. Дюмин, как сообщалось, участвовал вместе с правителем Беларуси Александром Лукашенко в переговорах с Евгением Пригожиным, объявившим о походе на Москву.

Кроме того, в ряде постов утверждается, что может быть назначен и новый начальник Генштаба - этот пост вместо Валерия Герасимова якобы может занять Сергей Суровикин. Между тем Минобороны РФ опубликовало первое видео с Шойгупосле мятежа Пригожина, который глава ведомства никак не комментировал. В свою очередь провоенный Telegram-канал "Рыбарь" утверждает, что поездка Шойгу в "Западную" группировку войск " состоялась еще до событий 24 июня.

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Европейский Союз выделит дополнительные средства на поставки вооружений и военной техники Украине и другим странам-партнерам. Брюссель предоставит еще 3,5 млрд евро на финансирование данных пакетов, сообщила официальный представитель ЕС. Соответствующее решение приняли на заседании в Люксембурге министры иностранных дел стран Евросоюза, указала она.

Хроника событий 26 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 25 июня 14.00 - 23.59 >>>

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