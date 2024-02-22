Кризисы обошлись немецкой экономике в 545 млрд евро

За последние четыре года в Германии на 400 млрд евро сократилось потребление и на примерно 150 млрд евро - инвестиции, сообщил Институт немецкой экономики (IW).

Крупнейшие кризисы последних четырех лет - пандемия, война в Украине и военный конфликт на Ближнем Востоке - обошлись немецкой экономике в 545 миллиардов евро. К такому выводу пришел Институт немецкой экономики (IW) в Кёльне, опубликовавший результаты исследования в четверг, 22 февраля.

В среднем один житель Германии за четыре года потратил на 4800 евро меньше

По его данным, за этот период потребление жителей Германии сократилось на примерно 400 млрд евро, что соответствует сумме в 4800 евро на одного человека, подсчитали экономисты. Кроме того, за последние четыре года на 155 млрд евро снизились инвестиции, отмечается далее.

В 2020-2021 годах в связи с антикоронавирусными ограничениями были значительно сокращены траты на покупки и развлечения. Только за эти два года немцы потратили на личное потребление почти на 250 млрд евро меньше, чем раньше, и оставляли больше сбережений. До пандемии немецкие потребители сберегали примерно 10 процентов своих доходов, а в ее ходе - до 16 процентов, указывается далее.

Но и после окончания локдаунов потребительские расходы не получили необходимого импульса из-за начавшейся полномасштабной войны в Украине, констатирует IW. Вследствие российского вторжения и последовавших санкций значительно возросли затраты на энергоносители и сбережения времен пандемии были быстро потрачены, а потребление вновь сократилось из-за высокой инфляции, отмечается далее.

Немецкая промышленность страдает от снижения международного спроса

Кризисы оказали существенное влияние и на немецкую промышленность, которая находится в сильной зависимости от ситуации в мировой экономике в связи с экспортной ориентацией. Кроме того, энергоемкие производства пострадали от роста цен на энергоносители, в результате снизился уровень инвестиций в промышленности.

Экономист IW, один из авторов исследования Михаэль Грёмлинг (Michael Grömling) предупреждает о последствиях такой ситуации. "Недостающие инвестиции в долгосрочной перспективе сокращают наши возможности решать такие проблемы как цифровизация, нехватка квалифицированных кадров и изменения климата", - отметил он.

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