Кинозвезда Изабель Юппер получила "Золотого медведя" Берлинале

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Выдающейся французской актрисе должны были лично вручить почетную награду. Однако приехать в Берлин ей не удалось - Юппер заразилась коронавирусом.
Выдающаяся французская актриса Изабель Юппер получила почетного "Золотого медведя" Берлинского международного кинофестиваля, который проходит в эти дни в столице Германии. Кинозвезде должны были лично вручить награду, однако приехать в Берлин не удалось - Юппер заразилась коронавирусом и принимала участие в торжественной церемонии по видеосвязи.
Количество кинокартин, теле- и театральных постановок, в которых она приняла участие, уже давно перевалило за 150. За свою более чем 50-летнюю карьеру она снялась в фильмах великих мастеров.
Изабель родилась в Париже 16 марта 1953 года в благополучной семье учительницы английского и предпринимателя. Отцу пришлось во время войны скрывать то, что он - еврей. Изабель и других детей воспитывали в католической вере. Девочка с детства увлекалась искусством и рано сделала выбор в пользу актерской профессии.
Она привыкла сниматься в двух - трех картинах в год. Необыкновенные женщины трагической судьбы, окруженные тайнами, - фирменные роли Юппер: "Монстры с человеческим лицом. Мои фильмы дают этим женщинам голос. Их жестокость - это жестокость, которую они не выбирали сами". Сотрудничество с известными режиссерами принесли Изабель репутацию интеллектуальной актрисы. Ошибочно, как она сама говорит, потому что ее фильмы ничего о ней лично не говорили. Она сама всегда считала себя исключительно инструментом режиссера, точно выполняя указания и почти никогда не импровизируя.
Ей всегда удавалось передать характер персонажа, почти ничего не играя лицом и мало используя жесты. Скудная мимика - визитная карточка Юппер. По словам актрисы, художникам свойственно преувеличивать: "Когда я смотрю на людей на улице, я вижу, что у большинства из них - довольно пустые взгляды". Это наблюдение научило актрису сокращать, а не прибавлять.
Сдержанный стиль игры привел к тому, что зрители и критики стали воспринимать Юппер как исключительно неприступную, высокомерную. Хотя в жизни эти качества ей не свойственны. Да, она скрытна, редко дает интервью, не распространяется по поводу своей личной жизни и не транслирует "показное счастье" в соцсетях. Она уже 40 лет замужем. Ее супруг - кинорежиссер Рональд Шамма, у пары - трое детей.
Сложные роли женщин непростой судьбы принесли француженке многочисленные призы, в том числе - самые важные награды в киноиндустрии: "Сезар", Европейскую кинопремию, "Серебряного медведя", "Пальмовую ветвь" в Каннах и "Золотой глобус". Пока не хватает только "Оскара".
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