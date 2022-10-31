Инфляция в еврозоне впервые превысила 10 процентов

Потребительские цены в еврозне в октябре возросли на 10,7 процента, сообщил Евростат со ссылкой на первую оценку данных. В странах Балтии инфляция составила около 22 процентов.

По предварительным данным, в октябре потребительские цены в еврозоне возросли на 10,7 процента в сравнении с тем же месяцем 2021 года. Тем самым показатель инфляции достиг нового исторического максимума, впервые с момента введения евро в 1999 году превысив десятипроцентную отметку, сообщило в понедельник, 31 октября, Европейское статистическое ведомство (Евростат) в Люксембурге, сославшись на первую оценку полученных данных.

Как и в прошлом месяце, в октябре особенно сильно выросли цены на энергоносители - на 41,9 процента. Продукты питания, табачные изделия и алкогольная продукция подорожали на 13,1 процента.

Выше всего инфляция в странах Балтии и Нидерландах

Выше остальных стран еврозоны уровень инфляции в октябре оказался в балтийских странах, составив в каждой из них около 22 процента. Кроме того, высокий показатель зафиксирован в Нидерландах - почти 17 процентов. Умереннее, чем в остальных странах, выросли потребительские цены во Франции (7,1 процента) и в Испании (7,3 процента). В Германии, по данным Евростата, инфляция в октябре составила 11,6 процента. В свою очередь Федеральное статистическое ведомство Германии 28 октября предположило, что этот показатель в октябре находится на уровне 10,4 процента. Как отмечает AFP, Евростат использует другие методы расчета, сопоставляя показатели разных стран.

В сентябре инфляция в еврозоне составила 9,9 процента.

Несмотря на рекордную инфляцию и продолжающуюся войну РФ в Украине, экономика еврозоны в третьем квартале незначительно возросла. ВВП стран Еврогруппы за период с июля по сентябрь увеличился на 0,2 процента в сравнении со вторым кварталом, сообщил Евростат.

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