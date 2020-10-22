Хроника пандемии: В Германии вакцинация может начаться в 2020 году

Мир борется со второй волной распространения коронавируса SARS-CoV-2. С начала пандемии инфекция выявлена более чем у 41,9 млн жителей планеты. По данным портала Worldometer, от последствий заболевания COVID-19, вызываемого вирусом, скончались более 1,1 млн человек, выздоровели свыше 31 млн пациентов. DW следит за событиями пятницы, 23 октября (время московское).

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В Европе за последние 10 дней удвоилось число людей, инфицированных коронавирусом. По данным на 22 октября, более 200 тысяч человек заразились SARS-CoV-2, сообщило агентство Reuters. С начала пандемии на континенте вирусом заразились 7,8 миллиона человек, 247 тысяч умерли от последствий заражения.

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По информации газеты Bild, немецкое правительство начало подготовку к массовой вакцинации населения от коронавируса, которая может стартовать уже в этом году. В частности, министерство здравоохранения на этой неделе начало готовить региональные прививочные центры к приему прививок. По словам министра здравоохранения Йенса Шпана (Jens Spahn), компания из Майнца Biontech находится на заключительной стадии перед регистрацией прививки. "Это может произойти еще в этом году", - цитирует издание министра.

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В Италии суточный рекорд заражений коронавирусом - 16079 случаев. Наиболее затронут, как и в ходе первой волны, регион Ломбардия со столицей в Милане.

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В Словакии и Словении ужесточаются ограничения в связи со всплеском заражений. В Словакии действует комендантский час, днем покидать дом можно только в связи с важными обстоятельствами. В Словении также действует комендантский час, кроме того, работа общественного транспорта урезается на две трети.

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В Москве за сутки от последствий заражения скончались 62 пациента. Общее число жертв в столице России - 6249 человек.

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Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) одобрило применение антивирусного препарата ремдесивир для лечения больных COVID-19. Ремдесивир стал первым лекарством, который был сертифицирован для лечения этой болезни в США.

Хроника пандемии 22 октября >>>

Карта распространения коронавируса в мире, составленная Университетом Джонса Хопкинса

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Смотреть видео 26:13 Поделиться Жертва коронавируса - близкий человек. Что делать? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3kHke Что делать, когда жертвой коронавируса стал близкий человек. Европа в фокусе