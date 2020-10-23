Заседание по делу "Седьмой студии" перенесено из-за COVID-19 у Апфельбаум

Московский городской суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб защиты на приговор по делу "Седьмой студии", в рамках которого был осужден художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, из-за инфицирования коронавирусом одной из фигуранток - Софьи Апфельбаум. Решение в пятницу, 23 октября, озвучила судья Мосгорсуда.

"Судебное заседание отложено на 18 ноября в 11:00 мск", - постановила она. Ранее адвокат экс-чиновницы Минкульта РФ подтвердила заражение подзащитной. "Она заболела. Сдала анализ, и у нее подтвердился коронавирус", - пояснила юрист. По ее словам, следующий визит Апфельбаум к врачу назначен на 27 октября.

Приговор обжаловали все, кроме Серебренникова

Приговор ранее обжаловали экс-директор "Гоголь-центра" и бывший генеральный продюсер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Алексей Малобродский, а также бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин и бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум, проходившие по тому же уголовному делу, что и Серебренников.

Все они настаивают на отмене обвинительного приговора и вынесении нового - оправдательного.

Как говорил адвокат Серебренникова - Дмитрий Харитонов - "Кирилл очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии".

Приговорены к условным срокам

Ранее, 26 июня суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей. Режиссеру запрещено менять место жительства. Судья также предписал солидарно взыскать с Серебренникова, экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 млн рублей по иску министерства культуры РФ.

Всем троим осужденным, которых признали виновными в хищении государственных средств, запрещено занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в государственных учреждениях культуры: Серебренникову и Итину на три года, Малобродскому - на два.

Бывшая сотрудница министерства культуры Софья Апфельбаум признана виновной в халатности. Ее освободили от наказания, поскольку истек срок давности.

Смотрите также:

Культурный календарь на 2020 год Январь В берлинской Государственной опере на Унтер-ден-Линден 27 января 2020 года состоится концерт, приуроченный к 75-летию освобождения лагеря смерти Освенцим. За дирижерским пультом - Даниэль Баренбойм. Исполнять будут "Героическую" Бетховена. Все собранные от продажи билетов средства пойдут на финансирование фонда "Освенцим-Биркенау".

Культурный календарь на 2020 год Февраль 20 февраля состоится открытие Берлинского международного кинофестиваля. На этот раз "почетный медведь" Берлинале за вклад в развитие мирового кинематографа и за жизненные достижения достанется британской актрисе Хелен Миррен, получившей в 2007 году "Оскара" за роль Елизаветы II в фильме "Королева".

Культурный календарь на 2020 год Март На сцене берлинского "Немецкого театра" (Deutsches Theater) 8 марта состоится премьера спектакля "Декамерон" по собранию новелл Джованни Боккаччо. Режиссер - Кирилл Серебренников. Кроме того, в берлинской "Комической опере" (Komische Oper) на 14 июня 2020 года запланирована премьера оперы Стравинского "Похождения повесы" в постановке российского режиссера.

Культурный календарь на 2020 год Апрель В здании берлинского Гамбургского вокзала, в котором сегодня находится Музей современности, 24 апреля откроется выставка работ выдающейся немецкой художницы Катарины Гроссе. Для создания своих произведений она использует распылитель. Гроссе принимала участие в биеннале в Венеции, преподает в Дюссельдорфской академии искусств. В 2015 году выставлялась в московском "Гараже".

Культурный календарь на 2020 год Май 8 мая 1945 года нацистская Германия капитулировала. В 2020 году в Берлине (по случаю 75-летней годовщины) 8 мая объявлено выходным днем. Самое время посетить Германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст". В этом здании как раз и был подписан акт о безоговорочной капитуляции "третьего рейха".

Культурный календарь на 2020 год Июнь С 20 по 28 июня в Киле пройдет традиционная "Кильская неделя" (Кieler Woche) - важнейшее событие в мире парусного спорта и замечательный летний праздник. Со всего мира на север Германии прибывают сотни судов и тысячи туристов. Кульминация - парад старых парусников и яхт в последний день праздника.

Культурный календарь на 2020 год Июль Rammstein продолжает свой тур по стадионам. На 4 июля 2020 года запланирован грандиозный концерт в Берлине. Олимпийский стадион будет переполнен! А 25 июля стартует фестиваль музыки Вагнера в баварском Байройте - обязательное мероприятие для каждого меломана. На открытии всегда бывает весь бомонд, включая канцлера Меркель.

Культурный календарь на 2020 год Август 1 августа в Гамбурге пройдет парад представителей ЛГБТ-сообщества Christopher Street Day. Парад в Кельне запланирован на 5 июля, в Мюнхене - на 11 июля. Во Франкфурте-на-Майне CSD пройдет 18 июля, в Берлине - 25 июля.

Культурный календарь на 2020 год Сентябрь 19 сентября в Мюнхене стартует пивной фестиваль Октоберфест. Продлится он до 4 октября. За две недели прошедшего сезона (2019 года) полиция остановила 774 участника дорожного движения, возвращавшихся с праздника в состоянии алкогольного опьянения. Из них 414 передвигались на электросамокатах.

Культурный календарь на 2020 год Октябрь С 1 по 3 октября в Берлине пройдут торжества по случаю 30-летия объединения Германии. Всегда шумно и весело возле Бранденбургских ворот. Но главные праздничные мероприятия - с присутствием официальных лиц и торжественными речами - состоятся в Потсдаме. Другое важное событие этого месяца - международная Франкфуртская книжная ярмарка, которая пройдет с 14 по 18 октября.

Культурный календарь на 2020 год Ноябрь В Музее Барберини в Потсдаме 7 ноября откроется выставка "Импрессионизм в России". Русские художники черпали вдохновение в работах великих французских мастеров. Многие из них позднее стали родоначальниками русского авангарда. Выставку, подготовленную совместно с Третьяковской галереей, можно будет посмотреть до конца февраля 2021 года.

Культурный календарь на 2020 год Декабрь В декабре 2020 года исполняется 250 лет со дня рождения Бетховена. Собственно, юбилей начали праздновать уже за год до события. Мероприятия будут проходить весь год, причем не только в Германии, но и за ее пределами. Но город, в который действительно стоит приехать в 2020 году, это Бонн. Здесь родился великий композитор. Надо обязательно посетить дом-музей Бетховена на улице Bonngasse. Автор: Дарья Брянцева

