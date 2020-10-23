 Заседание по делу ″Седьмой студии″ перенесено из-за COVID-19 у Апфельбаум | Новости из Германии о России | DW | 23.10.2020

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Россия

Заседание по делу "Седьмой студии" перенесено из-за COVID-19 у Апфельбаум

Судебное заседание, в ходе которого рассмотрят апелляционные жалобы защиты на приговор по делу "Седьмой студии", состоится 18 ноября.

Мосгорсуд

Мосгорсуд

Московский городской суд перенес рассмотрение апелляционных жалоб защиты на приговор по делу "Седьмой студии", в рамках которого был осужден художественный руководитель "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников, из-за инфицирования коронавирусом одной из фигуранток - Софьи Апфельбаум. Решение в пятницу, 23 октября, озвучила судья Мосгорсуда.

"Судебное заседание отложено на 18 ноября в 11:00 мск", - постановила она. Ранее адвокат экс-чиновницы Минкульта РФ подтвердила заражение подзащитной. "Она заболела. Сдала анализ, и у нее подтвердился коронавирус", - пояснила юрист. По ее словам, следующий визит Апфельбаум к врачу назначен на 27 октября.

Приговор обжаловали все, кроме Серебренникова

Приговор ранее обжаловали экс-директор "Гоголь-центра" и бывший генеральный продюсер автономной некоммерческой организации (АНО) "Седьмая студия" Алексей Малобродский, а также бывший гендиректор АНО и экс-директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин и бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум, проходившие по тому же уголовному делу, что и Серебренников.

Все они настаивают на отмене обвинительного приговора и вынесении нового - оправдательного.

Как говорил адвокат Серебренникова - Дмитрий Харитонов - "Кирилл очень устал от судов и после неправосудного решения о признании его виновным находится в депрессии".

Приговорены к условным срокам

Ранее, 26 июня суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно и к штрафу в 800 тысяч рублей. Режиссеру запрещено менять место жительства. Судья также предписал солидарно взыскать с Серебренникова, экс-гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина и экс-директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского почти 129 млн рублей по иску министерства культуры РФ.

Всем троим осужденным, которых признали виновными в хищении государственных средств, запрещено занимать должности, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью в государственных учреждениях культуры: Серебренникову и Итину на три года, Малобродскому - на два.

Бывшая сотрудница министерства культуры Софья Апфельбаум признана виновной в халатности. Ее освободили от наказания, поскольку истек срок давности.

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    Автор: Дарья Брянцева


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