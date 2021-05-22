Пандемия: министр здравоохранения Германии готовит вакцинацию школьников

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации.По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 167 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, около 148 млн человек выздоровели. DW следит за событиями воскресенья, 23 мая (время московское).

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Пандемия коронавируса принесла народному хозяйству Германии убытки порядка 300 млрд евро, считают ученые кельнского Института немецкой экономики. Эксперты учитывают не только реальные убытки, но и потенциальные потери, которых могло бы не быть в обычных условиях.

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Новая пандемия может начаться из-за вируса птичьего гриппа H5N8, сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на исследование китайских вирусологов. К 2020 году вспышки H5N8 были зафиксированы уже в 46 странах. Российские ученые сообщили, что в стране создан прототип вакцины против этого вируса.

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) призвал создать запасы вакцины BioNTech/Pfizer для прививок детей школьного возраста. Он поставил целью обеспечить возможность прививки всех школьников до конца августа перед началом нового учебного года.

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Президент Бразилии Жаир Болсонару заплатит штраф за участие в массовом мероприятии на северо-востоке страны и нахождение на нем без маски. "Закон одинаков для всех", - заявил губернатор штата Мараньян, на территории которого прошло мероприятие, Флавио Дино. На встрече с президентом приняло участие около 500 человек, несмотря на запрет проведения на территории штата любых собраний, число участников которых превышает 100 человек.

Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса

Хроника пандемии 22 мая >>>

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