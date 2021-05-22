Пандемия: министр здравоохранения Германии готовит вакцинацию школьников

Мир продолжает борьбу с пандемией COVID-19 - с помощью ограничений и вакцинации.По данным портала Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция была выявлена почти у 167 млн жителей планеты. Свыше 3,4 млн заболевших скончались, около 148 млн человек выздоровели. DW следит за событиями воскресенья, 23 мая (время московское).
++03.40++
Пандемия коронавируса принесла народному хозяйству Германии убытки порядка 300 млрд евро, считают ученые кельнского Института немецкой экономики. Эксперты учитывают не только реальные убытки, но и потенциальные потери, которых могло бы не быть в обычных условиях.
++02.30++
Новая пандемия может начаться из-за вируса птичьего гриппа H5N8, сообщает издание Medical Xpress со ссылкой на исследование китайских вирусологов. К 2020 году вспышки H5N8 были зафиксированы уже в 46 странах. Российские ученые сообщили, что в стране создан прототип вакцины против этого вируса.
++01.20++
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) призвал создать запасы вакцины BioNTech/Pfizer для прививок детей школьного возраста. Он поставил целью обеспечить возможность прививки всех школьников до конца августа перед началом нового учебного года.
++00.15++
Президент Бразилии Жаир Болсонару заплатит штраф за участие в массовом мероприятии на северо-востоке страны и нахождение на нем без маски. "Закон одинаков для всех", - заявил губернатор штата Мараньян, на территории которого прошло мероприятие, Флавио Дино. На встрече с президентом приняло участие около 500 человек, несмотря на запрет проведения на территории штата любых собраний, число участников которых превышает 100 человек.
Карта распространения коронавируса, подготовленная Университетом Джонса Хопкинса
Хроника пандемии 22 мая >>>
Смотрите также:
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции
Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Moderna: родом из университета Гарварда
На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"
Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
"Спутник V": самая первая регистрация
В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sinovac: тихий конкурент из Китая
Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
CureVac: принтер для вакцин от Tesla
Вторую немецкую мРНК-вакцину, регистрация которой ожидается к лету, компания CureVac из Тюбингена будет производить и глобально экспортировать в союзе с концерном Bayer. Но ее можно будет изготавливать и прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал в сентябре 2020 года депутатам бундестага.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу
Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.
-
Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса
Johnson&Johnson: достаточно одной дозы
Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.
Автор: Андрей Гурков