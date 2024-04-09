Из-за связей с ФБК в России обвинены уже более 50 человек

В СМИ публиковалась информация о возбуждении уголовных дел за связи с ФБК в отношении 53 человек. Однако в действительности преследуемых за это, вероятно, еще больше, пишет "Холод".

В рамках возбужденных в России уголовных дел о связях с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), который власти в 2021 году признали "экстремистским сообществом" и ликвидировали, обвинение предъявлено уже как минимум 53 фигурантам, подсчитали журналисты "Холода" . Как пишет издание во вторник, 9 апреля, это только те случаи, информация про которые публиковалась в СМИ, в действительности же, вероятно, преследуемых еще больше.

По подсчетам "Холода", из 53 обвиняемых по "экстремистскому делу ФБК" уже осуждены 18 человек, 19 успели уехать за границу до задержания: почти все они были заочно арестованы и объявлены в розыск. Еще 16 фигурантов ожидают вынесения приговора (12 в СИЗО, один - под подпиской о невыезде, еще один - на свободе с обязательством о явке, статус двух людей неизвестен). Всем фигурантам таких дел грозит реальный срок.

При этом среди них, как указывает "Холод", далеко не только соратники Алексея Навального, но и простые, а порой и случайные люди, которых "преследуют за репосты в соцсетях, надписи на снегу или донат в 200 рублей".

Проанализировав статистику по вынесению приговоров, издание отмечает, что легче всего суды обходятся с теми, кого обвинили в финансировании ФБК - им обычно назначают штрафы. Несколько обвиняемых в организации и участии в экстремистской деятельности, которые признали вину и выступили на стороне обвинения в делах против своих соратников, были приговорены к условным срокам.

Большинство обвиняемых причислены к террористам и экстремистам

Подавляющее большинство из более полусотни обвиняемых внесены в список террористов и экстремистов - следовательно, у них заблокированы российские банковские счета.

Однако помимо "экстремистских" статей, фигурантам часто добавляют обвинения, которые увеличивают сроки наказания, - за вовлечение несовершеннолетних в деятельность, которая может быть для них опасна, и за участие в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан.

Одним из последних громких дел по подозрению в участии в деятельности ФБК стал суд над журналисткой SotaVision Антониной Фаворской (Кравцовой).

По мнению адвоката, основателя правозащитных проектов "Команда 29" и "Первый отдел" Ивана Павлова, главная цель уголовных дел - запугать общество и лишить соратников Навального поддержки. "Задача [силовиков] заключается в том, чтобы напугать. Для этого не обязательно сажать за решетку много человек. Достаточно приговорить нескольких, но заметных. Независимые СМИ информацию донесут до целевой аудитории - тем самым будет достигнут эффект, схожий с тем, как если бы эти репрессии были массовыми", - цитирует "Холод" его слова.

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