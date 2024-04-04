Программиста в РФ приговорили к колонии за поддержку ФБК

Суд в Подмосковье признал виновным в участии в "экстремистском сообществе" и финансировании "экстремизма" 29-летнего мужчину за пожертвование ФБК в размере 150 долларов, одиночный пикет и расклейку листовок.

В РФ вынесен очередной приговор по делу, связанному с поддержкой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который был основан оппозиционером Алексеем Навальным и признан российскими властями "экстремистским сообществом". Долгопрудненский городской суд признал виновным в участии в "экстремистском сообществе" и финансировании "экстремизма" 29-летнего программиста и активиста Алексея Маляревского, приговорив его к семи годам колонии общего режима, сообщила в четверг, 4 апреля, "Медиазона" со ссылкой на источник, присутствовавший на заседании по данному делу.

Пожертвование 150 долларов, одиночный пикет и листовки

По словам собеседника издания, прокуратура требовала назначить Маляревскому восемь лет заключения и конфисковать 1000 долларов и 100 тысяч рублей с банковских счетов. Программисту, как сообщается, вменяли в вину пожертвование 150 долларов ФБК, одиночный пикет на Манежной площади в поддержку Алексея Навального и расклейку листовок, при этом он признал вину.

В свою очередь Telegram-канал RusNews пишет, что Маляревского обвинили в "принадлежности к подпольным штабам Навального". В этом качестве он якобы расклеивал листовки с содержанием, касающимся судьи Суворова, который приговорил Навального к 19 годам лишения свободы, отмечается далее. Кроме того, незадолго до задержания в октябре он провел одиночный пикет в поддержку Навального и других политзаключенных.

Программист вернулся в РФ после 5 лет в Чехии

По данным "Медиазоны", Маляревский прожил пять лет в Чехии и вернулся в Россию в 2023 году. После одиночного пикета 1 сентября прошлого года его задержали, но отпустили без составления протокола. 20 октября суд арестовал его по статье за "экстремизм", с тех пор он находился в СИЗО.

Аналогичный приговор был вынесен в середине марта в Москве по делу студентки НИУ ВШЭ Алины Олехнович и выпускника этого вуза Ивана Трофимова. 21-летнюю Олехнович и 22-летнего Трофимова признали виновными в участии в организации "экстремистского сообщества" и приговорили к 3 годам и 6 месяцам колонии каждого. В материалах дела указывается, что активисты связаны с сетью "подпольных штабов" Навального, "которая занимается подрывной деятельностью на территории России".

Как отмечала "Медуза", после задержания Олехнович и Трофимова об этом сообщил пропагандист Владимир Соловьев, который назвал их активистами "подпольных штабов" Навального. В свою очередь "Коммерсант" написал в сентябре 2023 года после заседания по продлению ареста, что следствие связывает Олехнович и Трофимова с сетью "подпольных штабов" Навального, занимающейся "подрывной деятельностью" в России.

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