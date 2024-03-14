В РФ приговорили активистов "подпольных штабов" Навального

Суд в Москве отправил на 3,5 года в колонию 21-летнюю студентку и 22-летнего выпускника ВШЭ. Следствие связало их с "подпольными штабами" Навального, о чем ранее заявил пропагандист Соловьев.

Хорошевский районный суд в Москве вынес обвинительный приговор по делу студентки НИУ ВШЭ Алины Олехнович и выпускника этого вуза Ивана Трофимова. 21-летнюю Олехнович и 22-летнего Трофимова признали виновными в участии в организации "экстремистского сообщества" и приговорили к 3 годам и 6 месяцев колонии каждого, сообщила в четверг, 14 марта, "Медиазона" со ссылкой на пресс-службу суда.

В материалах дела указывается, что активисты связаны с сетью "подпольных штабов" Алексея Навального, "которая занимается подрывной деятельностью на территории России". Они были задержаны 26 июля 2023 года, после чего Басманный суд Москвы отправил их под домашний арест, а спустя две недели перевел в СИЗО, где они находились до вынесения приговора.

Пропагандист Соловьев связал активистов с "подпольными штабами" Навального

Как отмечает "Медуза", после задержания Олехнович и Трофимова об этом сообщил пропагандист Владимир Соловьев, который назвал их активистами "подпольных штабов" Навального. В свою очередь "Коммерсант" написал в сентябре 2023 года после заседания по продлению ареста, что следствие связывает Олехнович и Трофимова с сетью "подпольных штабов" Навального, занимающейся "подрывной деятельностью" в России.

В карточке на сайте суда указывается, что дело было зарегистрировано 9 января и было рассмотрено за одно заседание. По делу о "подпольных штабах" Навального также задержаны Алексей Маляревский, Артемий Перевозчиков и Сергей Стрекнев, указывает "Медуза". Они, как и Олехнович и Трофимов, признаны "Мемориалом" политическими заключенными.

Смотрите также: