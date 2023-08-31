ВШЭ за месяц покинул уже второй сооснователь вуза

По словам Андрея Яковлева, ушедшего с должности проректора ВШЭ, вуз за последнее время покинули уже 700 сотрудников.

Кандидат экономических наук Андрей Яковлев, работавший в российской Высшей школе экономики (ВШЭ) с момента ее основания в 1993 году, объявил о разрыве своих трудовых отношений с вузом. Об этом он написал на своей страничке в Facebook в среду, 30 августа.

По словам Яковлева, причиной его ухода с должности стало "истечение срока действия контракта". При этом для него самого произошедшее стало неожиданностью, так как помимо проректора он занимал должности "директора крупного НИИ в структуре ВШЭ, ординарного профессора и председателя научной комиссии Ученого совета".

Яковлев указал, что в ВШЭ наблюдается сильный отток ученых после того, как в 2021 году в вузе сменился проректор и управленческая команда. По его словам, с тех пор ВШЭ покинули около 700 преподавателей и научных сотрудников из общего штата в семь тысяч человек.

ВШЭ покидает уже второй из основателей

Ранее в августе Высшую школу экономики покинул другой основатель вуза, профессор Игорь Липсиц. По его словам, руководство ВШЭ в одностороннем порядке аннулировало действовавший в последние годы контракт, подразумевающий дистанционную работу ученого, и вместо этого предложило ему должности "паспортиста, мойщика посуды или ведущего бухгалтера".

До этого на профессиональную деятельность Липсица обращала внимание Российская академия образования - в 2019 году она исключила его учебник по экономике для учеников 10-11-х классов из Федерального перечня учебников. Цензоры среди прочего указали, что представленные в учебнике тексты "не способствуют любви к Родине".

По словам Яковлева, Липсиц в своих комментариях об увольнении сказал, что за короткий период ВШЭ превратилась в "очень молчаливый университет", в котором при этом "спокойно продолжают работать профессора, публично призывающие к нанесению ядерных ударов по Европе". В глазах же самого Яковлева "Вышка" в последнее время ввиду кадровых перестановок воспринимается "как обычный российский вуз".

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