Адвоката Навального Михайлову заочно обвинили в экстремизме

Ольге Михайловой предъявлено обвинение в участии в "экстремистском сообществе". По этому же делу ранее были арестованы другие защитники Алексея Навального.

Адвокат российского оппозиционера Алексея Навального Ольга Михайлова сообщила, что ей предъявили в РФ заочное обвинение в участии в "экстремистском сообществе", которое, по мнению следствия, основал политик. "Оказывается, я не защищала Алексея Навального по всем уголовным и административным делам, не выигрывала жалобы в Европейском Суде, а участвовала в экстремистском сообществе, созданном им в 2011 году", - написала адвокат на своей странице в Facebook во вторник, 16 января.

По словам Михайловой, которая находится за границей, следователи по ее делу те же, что и по всем делам Навального - "мастера экстра-класса сочинять безумный бред и фиктивный экстремизм", охарактеризовала их она.

"После арестов коллег возвращаться бессмысленно"

В октябре 2023 года по этому же обвинению были арестованы еще трое защищавших оппозиционера адвокатов: Игорь Сергунин, Вадим Кобзев и Алексей Липцер. Они своей вины не признают. Как утверждает следствие, благодаря адвокатам Навальный, который уже три года находится в заключении, поддерживал связь с неназванной экстремистской организацией.

Михайлова передала "особый привет оперативникам и Russia Today, заранее знавшим о предстоящей 13 октября беспрецедентной атаке на всех адвокатов Навального". По ее словам, они следили за ней в московском аэропорту, когда Михайлова улетала в запланированную поездку в Иорданию 10 октября, а затем обвинили ее в том, что она "всех сдала" и "сбежала" накануне арестов коллег.

"Я никогда никого не сдавала. Никуда не сбегала. Твердо верила, что буду оставаться в России и защищать клиентов до конца. Но после арестов коллег 13 октября возвращаться в тюрьму бессмысленно. Да, сейчас я с дочерью в чужой стране. У нас нет дома и куча проблем", - написала Михайлова, добавив, что надеется "быть более полезной на свободе, а не в колонии".

Смотрите также: