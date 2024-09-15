"Хезболлах" взяло ответственность за обстрел севера Израиля

В ЦАХАЛ заявили, что около 40 ракет были выпущены по территории Израиля из Ливана. По данным радикального шиитского движения, целью ударов была военная база.

Радикальное ливанское шиитское движение "Хезболлах" взяло на себя ответственность за десятки ракет, выпущенных по северу Израиля. По его утверждению, целью была одна из военных баз, передало в воскресенье, 15 сентября, агентство dpa.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в свою очередь заявила, что около 40 ракет были выпущены по территории страны из Ливана. Некоторые были перехвачены системой противоракетной обороны, остальные упали на открытой местности. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные тушили возникшие в результате атак возгорания.

Кроме того, беспилотник, несший взрывчатку, пересек границу Израиля со стороны Ливана. Он упал в районе города Метула в Верхней Галилее на севере страны. В результате инцидента никто не пострадал.

Удар по целям в Ливане

По данным ЦАХАЛ, ночью израильские ВВС и артиллерия нанесли удар по целям в Ливане. Была поражена "террористическая ячейка", говорится в заявлении.

Вечером 14 сентября министерство здравоохранения Ливана сообщило, что четыре человека, в том числе трое детей, пострадали в результате израильского авиаудара на северо-востоке страны.

Тем временем йеменские повстанцы-хуситы заявили, что с помощью новой гиперзвуковой баллистической ракеты нанесли удар по военной цели в израильской Яффе близ Тель-Авива.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 41 тысячи человек, еще свыше 95 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.