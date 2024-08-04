"Хезболлах" обстреляла север Израиля из "Катюш"

Около 50 ракет были выпущены по северу Израиля из Ливана после убийства командира "Хезболлах" на юге Ливана.

Радикальное ливанское шиитское движение "Хезболлах" в ночь на воскресенье, 4 августа, обстреляло город Бейт-Хилель на севере Израиля. По данным ливанских служб безопасности, исламисты выпустили по городу около 50 ракет РЗСО "Катюша", передает агентство dpa.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила сообщения об атаке, однако не привела данных о ее последствиях. По данным израильских СМИ, запущенные ракеты были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Силы ЦАХАЛ убили командира "Хезболлах" на юге Ливана

Новое нападение на Израиль стало ответом исламистов на обстрел поселений Кфаркелла и Дейр-Сириан на юге Ливана, утверждает "Хезболлах" в своем заявлении. 3 августа ЦАХАЛ сообщил об атаке на объекты в регионе - по данным израильских военных, целями в Кфаркелле стали военные сооружения исламистов и объекты их инфраструктуры, а под Дейр-Сирианом в ходе атаки ВВС был уничтожен один из командующих так называемого Южного фронта "Хезболлах" Али Абд Али.

В этот же день посольство США в Бейруте призвало американцев "составить кризисный план" и как можно скорее покинуть Ливан на фоне эскалации конфликта в регионе. Подобные предупреждения выпустили Великобритания, Франция, Германия и Канада. Кроме того, рейсы в Израиль стали отменять различные авиакомпании.

Иран грозит Израилю атакой, она может произойти 12-13 августа

Очередная эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла после убийства главы политбюро террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, куда он прибыл на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. Хания был убит в ночь на 31 июля в результате взрыва в своей резиденции - по некоторым данным, бомбу в здании могли заложить сотрудники органов безопасности Ирана, которых завербовал "Моссад". В иранских силовых ведомствах после инцидента прошла волна арестов.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести удар по Израилю в ответ на убийство Хании, сообщили СМИ. По данным Sky News Arabia, это может произойти 12 или 13 августа, когда в Израиле отмечается одна из самых известных траурных дат - Девятое ава, или Тиш'а-бе'ав. В этот день, согласно еврейской традиции, были разрушены Первый и Второй Иерусалимские храмы, также в день Тиш'а-бе'ав на протяжении веков происходили и другие трагические события для еврейского народа.