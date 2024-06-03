Гробы у Эйфелевой башни: полиция расследует иностранный след

Неизвестные оставили в центре Парижа пять фальшивых гробов с надписью "Французские солдаты в Украине". Задержаны три человека - граждане Болгарии, Германии и Украины.

Полиция в Париже расследуют инцидент у Эйфелевой башни, возле которой неизвестные 1 июня установили пять гробов с французскими флагами и надписями "Французские солдаты в Украине". У следствия имеются все больше признаков "иностранного вмешательства", сообщают в понедельник, 3 июня, агентство AFP и газета Le Monde.

По данному делу еще в день инцидента задержаны трое мужчин, которые собирались сесть на автобус, следующий в Берлин. Один из них - гражданин Болгарии - привез на грузовике двух других, а также наполненные гипсом гробы к Эйфелевой башне. Он заявил, что не знаком с двумя другими подозреваемыми - 25-летним гражданином Германии и 17-летним гражданином Украины, отмечает AFP. По этим данным, в ходе допросов все трое заявили, что согласились выполнить данное задание за деньги, водитель получил 120 евро, два других молодых человека - по 400 евро.

Связь с другим расследованием

Между тем AFP со ссылкой на источники в полиции пишет, что один из задержанных контактировал с гражданином Болгарии, в отношении которого уже ведется расследование по другому делу - об осквернении мемориала Холокоста в Париже. В середине мая неизвестные нанесли на него красной краской ладони, являющиеся символом пропалестинской солидарности. По данным Le Monde, с подозреваемым по делу о "красных руках" контактировал задержанный 1 июня по делу о фальшивых гробах 34-летний болгарин Георгий Ф.

Полиция предполагает, что преступники скрылись за границу, а глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил об "иностранных заказчиках", стремящихся "дестабилизировать общество". По данным французских СМИ, следствие рассматривает версию о причастности к данному инциденту российских спецслужб.

Возможна причастность России

Как указывает Le Monde, следствие пока не определило предполагаемых организаторов акции у Эйфелевой башни, но некоторые улики указывают на возможную причастность России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон одним из первых западных лидеров заявил, что Украина должна получить право атаковать предоставленным ей оружием военные объекты на территории России. Кроме того, он неоднократно поднимал вопрос о возможности отправки западных войск в Украину, уже более двух лет обороняющуюся от полномасштабной военной агрессии РФ.