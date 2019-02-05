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Frankreich Paris | Eiffelturm
Фото: Sebastian Pucher/EXPA/picturedesk/picture alliance

Эйфелева башня

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Один из архитектурных символов Парижа и мира. Эйфелева башня была построена в 1889 году.

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Новости

3 ч. назад

В Париже эвакуировали людей с Эйфелевой башни

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Контекст

Эйфелева башня в Париже

Эйфелева башня снова открылась для туристов

Эйфелева башня снова открылась для туристов

Чтобы подняться на Эйфелеву башню в Париже, посетителям следует соблюдать ряд антиковидных предписаний.
Общество16 июля 2021 г.
Альберт Дикман и модель водонапорной башни из соседнего нижнесаксонского городе Лерте

Нойшванштайн - дело рук немецкого пенсионера

Нойшванштайн - дело рук немецкого пенсионера

78-летний Альберт Дикман за двадцать лет построил и установил перед домом дюжину таких моделей.
Туризм7 сентября 2020 г.
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Туристы вновь стали посещать Эйфелеву башню

Туристы вновь стали посещать Эйфелеву башню

В целях безопасности подниматься на башню приходится пешком.
Культура6 июля 2020 г.02:21 мин.
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Лукашенко винит Россию во вмешательстве

Лукашенко винит Россию во вмешательстве

А также в выпуске: едут ли туристы в Берлин сегодня? И какие ограничения ждут их из-за коронавируса? (25.06.2020)
25 июня 2020 г.12:39 мин.
Парад в честь годовщины освобождения Парижа

В Париже отметили 75-летие освобождения от оккупации

В Париже отметили 75-летие освобождения от оккупации

В честь годовщины освобождения французской столицы в городе прошел парад с участием раритетной военной техники.
Общество26 августа 2019 г.
Демонстрация профсоюзов в Марселе, 5 февраля 2019 года

Во Франции протесты профсоюзов собрали 300 000 человек

Во Франции протесты профсоюзов собрали 300 000 человек

Профсоюзы, студенты и антиглобалисты требовали повышение зарплат и справедливые налоги.
Политика5 февраля 2019 г.
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