You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Фото: Sebastian Pucher/EXPA/picturedesk/picture alliance
Эйфелева башня
Публикации по теме
Один из архитектурных символов Парижа и мира. Эйфелева башня была построена в 1889 году.
Пропустить раздел Новости
Новости
3 ч. назад
3 ч. назад
В Париже эвакуировали людей с Эйфелевой башни
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Эйфелева башня снова открылась для туристов
Эйфелева башня снова открылась для туристов
Чтобы подняться на Эйфелеву башню в Париже, посетителям следует соблюдать ряд антиковидных предписаний.
Общество
16.07.2021
16 июля 2021 г.
Нойшванштайн - дело рук немецкого пенсионера
Нойшванштайн - дело рук немецкого пенсионера
78-летний Альберт Дикман за двадцать лет построил и установил перед домом дюжину таких моделей.
Туризм
07.09.2020
7 сентября 2020 г.
Туристы вновь стали посещать Эйфелеву башню
Туристы вновь стали посещать Эйфелеву башню
В целях безопасности подниматься на башню приходится пешком.
Культура
06.07.2020
6 июля 2020 г.
02:21 мин.
Лукашенко винит Россию во вмешательстве
Лукашенко винит Россию во вмешательстве
А также в выпуске: едут ли туристы в Берлин сегодня? И какие ограничения ждут их из-за коронавируса? (25.06.2020)
25.06.2020
25 июня 2020 г.
12:39 мин.
В Париже отметили 75-летие освобождения от оккупации
В Париже отметили 75-летие освобождения от оккупации
В честь годовщины освобождения французской столицы в городе прошел парад с участием раритетной военной техники.
Общество
26.08.2019
26 августа 2019 г.
Во Франции протесты профсоюзов собрали 300 000 человек
Во Франции протесты профсоюзов собрали 300 000 человек
Профсоюзы, студенты и антиглобалисты требовали повышение зарплат и справедливые налоги.
Политика
05.02.2019
5 февраля 2019 г.
Показать больше
Реклама