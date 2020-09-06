Нойшванштайн и Эйфелева башня - дело рук немецкого пенсионера (фото)

Ведемарк • Чтобы совершить (ежедневное) кругосветное путешествие, 78-летнему немецкому пенсионеру Альберту Дикману (Albert Diekmann) не надо никуда уезжать - достаточно просто прогуляться вокруг своего дома под Ганновером в земле Нижняя Саксония. От Эйфелевой башни до Капитолия здесь и рукой подать, и сделана вся эта приусадебная красота собственными руками.

Модель замка Нойшванштайн перед домом Альберта Дикмана

Хотя места на участке еще достаточно, от возведения новых достопримечательностей 78-летний пенсионер решил отказаться

Как возводился нижнесаксонский Нойшванштайн

Как отмечает агентство dpa, заниматься созданием таких моделей - миниатюрных копий местных и мировых достопримечательностей в авторской интерпретации - Альберт Дикман начал около 20 лет назад, то есть задолго до нынешней коронавирусной пандемии, сделавшей путешествия занятием (пока) затруднительным. Тогда супруга подарила ему на очередной день рождения модель средневекового замка для украшения садового участка.

Подарку он был рад, но решил улучшить и доработать - покрыть крышу плиткой и так далее. Процесс понравился, хотя раньше ничего особенно не мастерил, да и свою трудовую жизнь провел за письменным столом в управлении железной дороги.

Эйфелева башня

В общей сложности за это время он построил ровно дюжину моделей из дерева и бетона. Работая над своими проектами, пользовался фотографиями, рисунками, эскизами и… сувенирами. Например, посещая замок Нойшванштайн, купил 3D-пазл, инвестировав около 12 евро. Свою копию баварского сказочного замка построил, создав увеличенные фрагменты трехмерного пазла из бетона. На этот проект ушел почти год.

Тадж-Махал - неосуществленная мечта

Правда, ничего нового Альберт Дикман больше строить не собирается - и так много сил и времени уходит на поддержание уже созданных достопримечательностей в надлежащем состоянии. Постоянно нужно что-то красить, ремонтировать, подправлять.

От осуществления одной своей мечты из-за преклонного возраста он решил отказаться - посетить знаменитый индийский Тадж-Махал и создать для себя его маленькую копию. Однако и без этого храма здесь есть чему подивиться - и прохожим, и велосипедистам, и даже целым школьным классам, сюда специально приезжающим.

Вашингтонский Капитолий

Часы Биг-Бена

Да, кстати, супруга нисколько не жалеет, что 20 лет назад подарила мужу замок - всячески поддерживает своего родного зодчего и очень гордиться тем, что именно она имела исключительное право выбирать место для возведения очередного миниатюрного шедевра.

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