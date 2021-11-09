Государственная дума Российской Федерации

Нижняя палата российского парламента - Федерального собрания Российской Федерации.

Государственная дума РФ (Госдума, Дума) является высшим законодательным органом власти в Российской Федерации наряду с Советом Федерации (верхней палатой). Правовой статус Госдумы РФ определен в главе 5. Конституции Российской Федерации. 450 депутатов нижней палаты российского парламента избираются гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Руководит работой Госдумы председатель, который избирается тайным голосованием на заседании палаты.