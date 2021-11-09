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Государственная дума Российской Федерации

Нижняя палата российского парламента - Федерального собрания Российской Федерации.

Государственная дума РФ (Госдума, Дума) является высшим законодательным органом власти в Российской Федерации наряду с Советом Федерации (верхней палатой). Правовой статус Госдумы РФ определен в главе 5. Конституции Российской Федерации. 450 депутатов нижней палаты российского парламента избираются гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Руководит работой Госдумы председатель, который избирается тайным голосованием на заседании палаты.

Russia, Moscow. Building of the Russian State Duma. KonstantinxKokoshkin PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Russia Moscow Building of The Russian State DUMA KonstantinxKokoshkin PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Зачем России закон о публичной власти и кто ему не рад? 09.11.2021

Госдума приняла в первом чтении законопроект "об общих принципах организации публичной власти в регионах". Политологи считают, что он "фактически убивает местное самоуправление". Так ли это?
MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 20, 2021: A man views a screen displaying preliminary voting results at the Information center of the Russian Central Election Commission following the 2021 Russian legislative election. Russia held legislative elections on 17-19 September 2021. Voters went to the polls to elect members of the Russian State Duma, the lower house of the Russian parliament. In 9 constituent regions of Russia, voters went to the polls to elect heads of regional government, and in 3 more constituent regions, regional legislative assemblies voted to elect heads of regional government. 39 constituent regions of Russia held regional parliamentary elections. Vladimir Gerdo/TASS

НГ рассказала о новом доказательстве вбросов голосов на ДЭГ на думских выборах 09.11.2021

Аналитик данных Александр Богачев обнаружил в статистике ДЭГ новые подтверждения того, что результаты электронного голосования в ходе выборов в Госдуму были фальсифицированы. Его статью публикует "Новая газета".
Law enforcement officers stand in the centrum of Moscow, as supporters of Russian opposition leader Alexei Navalny are expected to protest against his arrest in Moscow, Russia January 31, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov

В Москве задержаны участники одиночных пикетов в поддержку политзаключенных и против итогов выборов 06.11.2021

Как пояснили в полиции, поскольку одиночные пикеты собирают журналистов и публику, они формально приравниваются к публичным мероприятиям, а таковые из-за пандемии коронавируса в столице РФ сейчас запрещены.
+++++++++++++ Archiv +++++++++++++ Killer, Moerder, Krimineller, Mantel, Mafiakiller, Auftragskiller, Auftragsmoerder, Rache, Rachegelueste, rachsuechtig, Rachsucht, Schattenmann | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/Rudolf

Турецкая разведка назвала имя организатора покушений на чеченских диссидентов 03.11.2021

Как утверждают турецкие спецслужбы, задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционеров, следуя приказам депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова.
Die Gedenkstätte der Geschichte politischer Repressionen »Perm-36« (ru: Мемориальный музей истории политических репрессий «Пермь-36») ist das einzige Gulag-Museum auf dem gesamten Territorium der ehemaligen UdSSR, das sich auf dem Gelände eines ehemaligen Arbeitslagers befindet. Gegründet und geleitet wird das Museum von der russischen Nichtregierungsorganisation Perm-36. Copyright: NGO Perm-36. Die Bilder wurden uns frei zur Verfügung gestellt und dürfen im Zuge der Berichterstattung über die Gedenkstätte verwendet werden.

Верховный суд России не принял иск "детей ГУЛАГа" к Госдуме 02.11.2021

"Дети ГУЛАГа" обвиняют Госдуму в бездействии в связи с неисполнением решения Конституционного суда РФ. В Верховном суде отказались рассматривать их иск, сославшись на принцип разделения власти.
MOSCOW, RUSSIA - OCTOBER 12, 2021: Russian State Duma members stand for the Russian national anthem during the first meeting of the Russian State Duma of the 8th convocation. Anton Novoderezhkin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS113D27

В Госдуме предложили арестовывать за сравнение СССР с нацистской Германией 27.10.2021

До 15 суток административного ареста могут грозить за отождествление действий СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Также предлагается ввести штрафы от 1 до 100 тысяч рублей.
Russia, Moscow. Building of the Russian State Duma. KonstantinxKokoshkin PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY Russia Moscow Building of The Russian State DUMA KonstantinxKokoshkin PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Дети жертв репрессий в СССР подали коллективный иск к Госдуме РФ 27.10.2021

Дети репрессированных требуют обеспечить их жильем, положенным по закону. Госдума не исполняет требование КС изменить закон о компенсации ущерба жертвам репрессий, указали истцы в обращении в Верховный суд РФ.
14 September 2016 epa05539138 Russia's Communist party leader Gennady Zuganov speaks during a Conference of Moscow's Deputies of Communist party, in Moscow, Russia, 14 September 2016. Parliamentary elections in Russia are scheduled to be held on 18 September 2016. EPA/YURI KOCHETKOV (c) picture-alliance/dpa/Y. Kochetkov

В России парламентские партии заработают на выборах больше, чем потратили 26.10.2021

Лидерами по эффективности предвыборных кампаний стали КПРФ и "Единая Россия". Средняя цена одного голоса КПРФ составила 17 рублей, сообщает "Коммерсант".
24.10.2021 Teilnehmer der Kundgebung in Moskau gegen die Ergebnisse von Parlamentswahlen in Russland Fotograf: S. Satanovskiy

Зачем коммунисты продолжают протестовать 24.10.2021

Депутаты Госдумы от КПРФ устроили уличную акцию в Москве. Чего они требуют - в репортаже DW.
21.08.2021 Police detain a journalist with the poster reads Journalism Freedom, during individual pickets in Moscow, Russia, Saturday, Aug. 21, 2021. Russian police have detained several journalists who protested authorities' decision to label a top independent TV channel as a foreign agent. The journalists held individual pickets Saturday outside the main headquarters of the country's top domestic security agency, the FSB, on Moscow's Lubyanka Square. (AP Photo/Denis Kaminev)

Лидеры двух фракций в Госдуме РФ предложили изменить закон об "иноагентах" 19.10.2021

Принятие решения о статусе "иноагента" нужно переводить в судебную плоскость, полагают депутаты Госдумы. Фракция "Справедливой России" намерена подготовить "конкретные законодательные предложения".
The app Smart Voting is seen on an iPhone screen in a user's hand in Moscow, Russia, Sunday, Sept. 5, 2021. Russian authorities have blocked access to a website affiliated with imprisoned opposition leader Alexei Navalny that advises voters on how to undermine the dominant pro-Kremlin party in this month's parliamentary election. (AP Photo)

"Яблоко" дистанцируется от сторонников Навального в своих рядах 18.10.2021

В партии "Яблоко" принято решение снять с регистрации сторонников Алексея Навального. Это лишит их права принимать внутрипартийные решения.
6655122 19.09.2021 The encryption keys are put together for counting votes of those who used remote electronic voting, at the Central Election Commission information center during the 2021 Russian parliamentary election, in Moscow, Russia. Evgeny Odinokov / Sputnik

Программист описал возможный механизм вбросов на ДЭГ в Москве 18.10.2021

Программист Петр Жижин обнаружил "дыру" в системе ДЭГ, благодаря которой при электронном голосовании в Москве могли осуществляться фальсификации.
3009366 01/13/2017 Speaker of the State Duma Vyacheslav Volodin at a State Duma plenary meeting. Vladimir Fedorenko/Sputnik |

Спикер Госдумы РФ Володин призвал ввести процедуру отзыва Нобелевской премии мира 17.10.2021

По мнению политика, отзывать премию можно в особых случаях. Володин поставил под сомнение то, что некоторые лауреаты премии, включая бывшего президента СССР Михаила Горбачева, до сих пор ее заслуживают.
Demonstrators hold placards reading Off with the remote electronic voting system! during a rally organized by the Russian Communist Party to protest against the preliminary results of the parliamentary election in Moscow, Russia September 20, 2021. REUTERS/Shamil Zhumatov

Экс-кандидат КПРФ рассказал об аномалиях электронного голосования в Москве 17.10.2021

Штаб бывшего кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Михаила Лобанова выпустил доклад, в котором изучил возможную схему вбросов при электронном голосовании на выборах в Кунцевском округе.
KYIV, UKRAINE - FEBRUARY 18, 2020 - Secretary of the National Security and Defence Council (NSDC) of Ukraine Oleksiy Danilov is pictured during a briefing held after a meeting of the National Security and Defence Council (NSDC) at the Office of the President, Kyiv, capital of Ukraine.

Украина ввела санкции против 237 человек из-за выборов в Госдуму РФ 15.10.2021

СНБО Украины ввел новые санкции за организацию выборов в Госдуму РФ в аннексированном Крыму и в Донбассе. В санкционный список попали 237 физлиц.

Новые факты пыток: Gulagu.net о жестких реалиях в российских тюрьмах. DW Новости (15.10.2021) 15.10.2021

На этой неделе, ставшей первой для Госдумы нового созыва, "Единая Россия", у которой в Думе более двух третей голосов, заблокировала предложение коммунистов о проведении парламентского расследования пыток и изнасилований заключенных в российских колониях. Катализатором расследований стал "секретный архив" с записями пыток и изнасилований, который оказался в распоряжении проекта Гулагу.Нет.

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