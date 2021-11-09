Государственная дума Российской Федерации

Нижняя палата российского парламента - Федерального собрания Российской Федерации.
Государственная дума РФ (Госдума, Дума) является высшим законодательным органом власти в Российской Федерации наряду с Советом Федерации (верхней палатой). Правовой статус Госдумы РФ определен в главе 5. Конституции Российской Федерации. 450 депутатов нижней палаты российского парламента избираются гражданами РФ на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет. Руководит работой Госдумы председатель, который избирается тайным голосованием на заседании палаты.
Аналитик данных Александр Богачев обнаружил в статистике ДЭГ новые подтверждения того, что результаты электронного голосования в ходе выборов в Госдуму были фальсифицированы. Его статью публикует "Новая газета".
Как пояснили в полиции, поскольку одиночные пикеты собирают журналистов и публику, они формально приравниваются к публичным мероприятиям, а таковые из-за пандемии коронавируса в столице РФ сейчас запрещены.
На этой неделе, ставшей первой для Госдумы нового созыва, "Единая Россия", у которой в Думе более двух третей голосов, заблокировала предложение коммунистов о проведении парламентского расследования пыток и изнасилований заключенных в российских колониях. Катализатором расследований стал "секретный архив" с записями пыток и изнасилований, который оказался в распоряжении проекта Гулагу.Нет.