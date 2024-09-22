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Госдума: Осенний призыв пройдет по старым правилам

Ольга Лебедева
22 сентября 2024 г.

Повестки призывникам в российскую армию будут рассылать традиционным способом, заявил глава думского комитета по обороне. Портал воинского учета пока работает в тестовом режиме.

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Российский военный
Осенний призыв будет проводиться по старым правиламФото: Sergei Malgavko/Tass/picture alliance

Предстоящий осенний призыв в России пройдет по старым правилам, заявил в интервью РИА "Новости" в субботу, 21 сентября, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, повестки призывникам будут рассылать традиционным способом.

Картаполов пояснил, что электронный реестр воинского учета сейчас работает в тестовом режиме, поэтому не будет использован для призывной кампании. Полноценно он должен заработать к 1 января 2025 года, добавил глава думского комитета.

Реестр воинского учета заработал в тестовом режиме

Несколько дней назад стало известно о запуске сайта Единого реестра воинского учета - реестрповесток.рф. В настоящее время он функционирует в тестовом режиме в трех регионах России: Сахалинской области, Рязанской области и Республики Марий Эл. Как сообщало "Радио Свобода", повестки военкоматов в реестре начнут размещать с ноября. Тогда же начнется их рассылка тем, кого может коснуться призыв в армию РФ.

Согласно закону, принятому весной 2023 года, повестка будет считаться врученной через 7 дней после ее размещения в реестре. В реестре должны будут содержаться личные и паспортные данные всех зарегистрированных на воинском учете, их СНИЛС, ИНН, сведения о гражданстве, в том числе иностранном, адрес жительства, информация об образовании, трудовой деятельности и состоянии здоровья. Получатели повесток будут ограничены в правах на территории России в случае неявки в военкомат.

 

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