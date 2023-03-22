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Госсекретарь США Энтони Блинкен (фото из архива)
Фото: Olivier Douliery/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Блинкен: Страны - члены МУС должны арестовать Путина

9 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 23 марта.

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На 393-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 23 марта (время московское).

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любая европейская страна, являющаяся стороной Международного уголовного суда (МУС), должна арестовать Владимира Путина в случае его приезда. В то же время он не ответил на вопрос, выдаст ли Вашингтон российского президента, если он приедет в страну. Блинкен напомнил, что США не являются стороной суда: страна не ратифицировала устав МУС. "Я не думаю, что у него есть какие-либо планы приехать сюда в ближайшее время", - отметил глава Госдепартамента. Последний визит Путина в США состоялся в 2015 году.

Хроника событий 22 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 22 марта 00.00 - 13.59 >>>

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