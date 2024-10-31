Госминистр ФРГ Рот: В интересах Евросоюза поддержать Молдову

Госминистр по вопросам культуры и СМИ Германии Клаудия Рот дала в интервью DW оценку итогам референдума о евроинтеграции Молдовы, а также рассказала о проектах двух стран в области культуры.

В интервью DW в ходе визита в Кишинев Клаудия Рот (Claudia Roth), госминистр Германии по вопросам культуры и СМИ, дала оценку результатам референдума о евроинтеграции в Молдове, рассказала, как Берлин и Кишинев намерены противодействовать российской пропаганде и бороться с дезинформацией, а также поделилась мнением о совместных проектах в области культуры.

DW: Результаты референдума о конституционном закреплении курса на евроинтеграцию Молдовы показали, что страна разделена (в том, что касается выбора пути. - Ред.) между Востоком и Западом. Тем не менее сторонники интеграции победили с очень небольшим перевесом. Насколько это разочаровывает ЕС?

Клаудия Рот: Я думаю, что результат референдума очень важен. Да, перевес был небольшой, но результат положительный. Он показывает, что большинство выступает за интеграцию в ЕС. И это очень важно для людей в Молдове и, конечно, для Евросоюза, потому что у Молдовы очень важное и драматичное, если так можно сказать, географическое положение, когда в непосредственной близости от нее идет ужасная, страшная, изнурительная, агрессивная война.

И еще потому что извне предпринимаются попытки оказать влияние с помощью дезинформационных кампаний, сфабрикованных новостей, дипфейков, покупки голосов. Только представить себе: здесь были куплены тысячи голосов (избирателей. - Ред.), чтобы помешать европейской интеграции. Так что итог референдума очень хорош, и теперь в интересах Европейского Союза поддержать Молдову на ее пути в Европу, на пути к евроинтеграции.

Германия очень активно действует в этом направлении - этим занимается министр иностранных дел, этому способствуют и особые контакты с Молдовой федеральных земель, например Баден-Вюртемберга. Премьер-министр Баден-Вюртемберга недавно был здесь, и мой визит также является знаком того, что мы на стороне Молдовы, что мы хотим укрепить связи, в области культуры и когда речь идет о независимых и свободных СМИ и честном освещении событий.

- Полиция представила конкретные доказательства того, что сотни тысяч голосов были куплены в ходе президентских выборов и референдума в Молдове - при массивной российской помощи. Как Германия может помочь Молдове в борьбе с этим явлением?

Клаудия Рот в Кишиневе Фото: Simion Ciochina/DW

- Мы можем помочь, и мы делаем это, укрепляя совместную борьбу с кампаниями по дезинформации, делясь опытом и поддерживая независимые свободные СМИ. Немецкая медиакомпания Deutsche Welle также поддерживает хорошее и важное сотрудничество с местными журналистами, чтобы способствовать освещению событий, которое может что-то противопоставить очень опасной дезинформации. Кампании по дезинформации имеют место не только в Молдове, где они проводятся, к сожалению, очень успешно.

Но мы их видели также и в нашей стране; повсюду Россия пытается оказать мощное влияние на выборы, вплоть до открытых манипуляций. Если голос (избирателя. - Ред.) можно купить за 75 евро, то это просто абсурд, и поэтому я очень надеюсь, что президентские выборы закончатся удачно для действующего президента (Майи Санду. - Ред.). А затем речь должна идти об укреплении и поддержке Молдовы, демократических сил в Молдове в связи с очень важными парламентскими выборами, которые состоятся в следующем году.

Этого можно добиться, продемонстрировав: мы на стороне демократических, проевропейских сил в Молдове. Мы поддерживаем их экономически, различными проектами, и мы также укрепляем культурное сотрудничество с Молдовой.

- Эти примеры показывают, что российская пропаганда имеет сильное влияние в Молдове. Что может сделать Германия, чтобы помочь в борьбе с фейковыми новостями и манипуляциями? Есть ли уже тут конкретные проекты?

- Как мы можем на самом деле укрепить независимую журналистику? Можно говорить с людьми, особенно в тех регионах Молдовы, где фейковые новости оказывают особенно сильное влияние. Я разговаривала с молодыми лидерами мнений, журналистами и деятелями культуры, которые говорят: "Надо ехать в сельскую местность, надо говорить с людьми. Нельзя допустить, чтобы город и деревня так отдалялись друг от друга". И я считаю, что задача будет заключаться в том, чтобы завоевать доверие к проводимой политике, к правительству, завоевать доверие к европейской перспективе.

Потому что, конечно, Европа не может немедленно снизить плату за аренду жилья или построить новое жилье. И я думаю, что есть очень большие ожидания относительно того, что означает Европа, что Европа может предоставить. Но это нужно объяснять, и я надеюсь, что когда будет сформирован новый состав Еврокомиссии, тогда, например, еврокомиссар от Румынии, которая также будет отвечать и за культуру, будет видеть свою работу в укреплении доверия жителей Молдовы к Европейскому Союзу.

- Может ли Германия предложить Молдове какие-либо новые проекты в области культуры и медиа? Возможно, у вас уже есть конкретные идеи, которые могли бы сблизить две страны.

- У меня было несколько очень интересных разговоров на эту тему. У нас состоялась весьма дружеская встреча с Серджиу Проданом, министром культуры Молдовы. Это замечательный человек, который сам является представителем сферы искусства. Он снял несколько замечательных фильмов. Так что, можно сказать, он живет для искусства и культуры. И мы вместе подумали о том, в каких областях возможно сотрудничество.

К примеру, что мы можем сделать в области музыки. Как мы можем, скажем, организовать летом совместный оперный фестиваль Молдовы, Германии и Украины. Я рассказала ему, что, на мой взгляд, искусство Молдовы очень хорошо известно в Германии и стало особенно популярным благодаря "Евровидению".

Я помню это замечательное видео, в котором группа (исполнители из Молдовы. - Ред.) едет из Кишинева в Бухарест на поезде. Это невероятно популярная песня. Я голосовала за нее и надеялась, что она победит. Это такое замечательное сочетание этно-попа и рока и это то, что символизирует Молдову.

Мы подумали, как можно поддержать туризм, ведь министр культуры также отвечает и за эту сферу. В Молдове есть прекрасные винодельни и чудесное, великолепное вино. И как мы можем объединить вино и культуру, вино и литературу? Или вино и регионы Молдовы с прекрасными маленькими деревнями, в которых до сих пор сохранилась невероятно красивая, теплая, красочная атмосфера, с цветами, с разноцветными домами. Это пробудило во мне романтические чувства. Я думаю, это отличный шанс для сотрудничества.

Мы также обсуждали, как поддержать присутствие Молдовы на крупных книжных ярмарках в Германии, во Франкфурте и Лейпциге, чтобы молдавская литература стала более известной, в том числе и в нашей стране. Еще мы обсуждали, и это очень важно для меня, как мы совместно можем поддерживать культуру памяти. Мне кажется, очень немногие люди в Германии знают, какие преступления были совершены здесь нацистами.

В столице Молдовы Кишиневе до национал-социалистического террора евреи составляли 46% населения города. Сотни тысяч молдавских евреев были убиты. В Германии немногие знают эти факты. Я считаю, что вместе рассказать эту историю, чтобы молодые поколения ее помнили, - это очень серьезная задача и большая ответственность для нас в Германии.

У нас есть много идей. Когда мы говорим, что поддерживаем экономику Молдовы - в сфере сельского хозяйства, защиты окружающей среды, в области энергетической политики, - мы ни в коем случае не должны забывать об искусстве и культуре. Потому что искусство и культура - это голос любой демократии, это то, что сплачивает общество. Я уверена, что в Германии есть большой интерес к знакомству с этой страной и ее культурой.