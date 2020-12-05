 Почему во время локдауна в Германии пахнет глинтвейном (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 09.12.2020

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По Германии

Почему во время локдауна в Германии пахнет глинтвейном (фото)

Глинтвейн - как много в этом слове всего слилось на Рождество! Несмотря на пандемию, жители Германии не хотят отказываться от потребления этого напитка на свежем воздухе.

Глинтвейн в Штутгарте

Кельн / Штутгарт • В обычные допандемические времена в декабре в немецких городах пахло колбасками на гриле, жареным миндалем, картофельными оладьями, свежей выпечкой, еловыми ветками… В этом  году из-за пандемии коронавирусной инфекции рождественские рынки так и не открылись - площади и улицы, на которых они работали, пустуют, хотя и украшены лампочками и гирляндам. Однако один привычный праздничный запах все же в воздухе присутствует - глинтвейна.

По вечерам в некоторых немецких городах, например, в Кельне, можно наблюдать людей, идущих куда-то парами или небольшими группами и держащих в руках кружки или стаканчики, от которых пахнет тем самым горячим винным напитком с пряностями и прочими добавками или без добавок - в зависимости от рецепта и изобретательности производителя. Некоторые предпочитают никуда не идти - задерживаются в подворотнях, на скамейках, в парках или прямо там, где разливают…

Глинтвейн во время пандемии. Фотографии

Маршрут глинтвейна в Кельне - с 27 ноября по 13 декабря

"Маршрут глинтвейна" в Кельне - с 27 ноября по 13 декабря

Стенд по продаже глинтвейна в Штутгарте

Стенд по продаже глинтвейна в Штутгарте

Еще одна фотография из предрождественского Штутгарта во время пандемии

Еще одна фотография из предрождественского Штутгарта во время пандемии

Поход с глинтвейном. Пожалуйста, носите маску. Кельн

"Поход с глинтвейном. Пожалуйста, носите маску". Кельн

Take a Glühwein To Go - еще одна фотография из Кельна

"Take a Glühwein To Go" - еще одна фотография из Кельна

По данным немецкого журнала Stern, прибыль от продажи глинтвейна перед Рождеством в Германии может достигать и даже превышать 1000 (!) процентов. Однако сейчас речь идет скорее не о баснословной прибыли, а о попытках выжить. Продажей глинтвейна на вынос занялись многие кафе, рестораны и бары, закрытые из-за частичного локдауна.

Разливать можно там, где не запрещено законом

Глинтвейн "To Go" они продают через дверные проемы, окна, запуская клиентов по отдельности внутрь до стойки бара или в павильонах, спешно установленных рядом на улице. Никаких пандемических правил они при этом не нарушают, ведь торговля на вынос или с собой разрешена. Клиентам запрещено употреблять купленное, не удалившись от заведения как минимум на 50 метров, из-за чего могут возникать споры и прочие неприятные ситуации, так как не все готовы вести себя разумно. 

Во многих городских районах и кварталах владельцы таких точек объединяют усилия - организуют своего рода винные тропы или питейные маршруты (нем. Glühweinwanderung, Glühwein-Wanderweg). Идея состоит в том, чтобы любители глинтвейна покупали стаканчик в одном месте и пили горячительное содержимое, медленно гуляя до следующего, соблюдая дистанцию, не собираясь в группы и так далее.

Правда, после второго или третьего глинтвейна о пандемии и профилактических мерах многие забывают, что вызывает недоуменные взгляды трезвых прохожих и дискуссии в СМИ и социальных сетях.

Когда введут жесткий локдаун?

Чем дело кончится, сказать сейчас уже не трудно, но глинтвейн пока еще разливают. Очевидно, что власти будут вынуждены ввести более жесткий локдаун. Глядя на статистику заболеваемости и смертей в Германии в этом сомневаться уже не приходится. Понятно, что виноват в этом не глинтвейн. Пить же его во время пандемии можно и дома, испробовав много разных рецептов или просто разогрев готовую смесь из супермаркета.

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    Автор: Инга Ваннер


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