Почему во время локдауна в Германии пахнет глинтвейном (фото)

Кельн / Штутгарт • В обычные допандемические времена в декабре в немецких городах пахло колбасками на гриле, жареным миндалем, картофельными оладьями, свежей выпечкой, еловыми ветками… В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции рождественские рынки так и не открылись - площади и улицы, на которых они работали, пустуют, хотя и украшены лампочками и гирляндам. Однако один привычный праздничный запах все же в воздухе присутствует - глинтвейна.

По вечерам в некоторых немецких городах, например, в Кельне, можно наблюдать людей, идущих куда-то парами или небольшими группами и держащих в руках кружки или стаканчики, от которых пахнет тем самым горячим винным напитком с пряностями и прочими добавками или без добавок - в зависимости от рецепта и изобретательности производителя. Некоторые предпочитают никуда не идти - задерживаются в подворотнях, на скамейках, в парках или прямо там, где разливают…

"Take a Glühwein To Go" - еще одна фотография из Кельна