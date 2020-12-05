Почему во время локдауна в Германии пахнет глинтвейном (фото)

Глинтвейн - как много в этом слове всего слилось на Рождество! Несмотря на пандемию, жители Германии не хотят отказываться от потребления этого напитка на свежем воздухе.
Кельн / Штутгарт • В обычные допандемические времена в декабре в немецких городах пахло колбасками на гриле, жареным миндалем, картофельными оладьями, свежей выпечкой, еловыми ветками… В этом году из-за пандемии коронавирусной инфекции рождественские рынки так и не открылись - площади и улицы, на которых они работали, пустуют, хотя и украшены лампочками и гирляндам. Однако один привычный праздничный запах все же в воздухе присутствует - глинтвейна.
По вечерам в некоторых немецких городах, например, в Кельне, можно наблюдать людей, идущих куда-то парами или небольшими группами и держащих в руках кружки или стаканчики, от которых пахнет тем самым горячим винным напитком с пряностями и прочими добавками или без добавок - в зависимости от рецепта и изобретательности производителя. Некоторые предпочитают никуда не идти - задерживаются в подворотнях, на скамейках, в парках или прямо там, где разливают…
По данным немецкого журнала Stern, прибыль от продажи глинтвейна перед Рождеством в Германии может достигать и даже превышать 1000 (!) процентов. Однако сейчас речь идет скорее не о баснословной прибыли, а о попытках выжить. Продажей глинтвейна на вынос занялись многие кафе, рестораны и бары, закрытые из-за частичного локдауна.
Глинтвейн "To Go" они продают через дверные проемы, окна, запуская клиентов по отдельности внутрь до стойки бара или в павильонах, спешно установленных рядом на улице. Никаких пандемических правил они при этом не нарушают, ведь торговля на вынос или с собой разрешена. Клиентам запрещено употреблять купленное, не удалившись от заведения как минимум на 50 метров, из-за чего могут возникать споры и прочие неприятные ситуации, так как не все готовы вести себя разумно.
Во многих городских районах и кварталах владельцы таких точек объединяют усилия - организуют своего рода винные тропы или питейные маршруты (нем. Glühweinwanderung, Glühwein-Wanderweg). Идея состоит в том, чтобы любители глинтвейна покупали стаканчик в одном месте и пили горячительное содержимое, медленно гуляя до следующего, соблюдая дистанцию, не собираясь в группы и так далее.
Правда, после второго или третьего глинтвейна о пандемии и профилактических мерах многие забывают, что вызывает недоуменные взгляды трезвых прохожих и дискуссии в СМИ и социальных сетях.
Чем дело кончится, сказать сейчас уже не трудно, но глинтвейн пока еще разливают. Очевидно, что власти будут вынуждены ввести более жесткий локдаун. Глядя на статистику заболеваемости и смертей в Германии в этом сомневаться уже не приходится. Понятно, что виноват в этом не глинтвейн. Пить же его во время пандемии можно и дома, испробовав много разных рецептов или просто разогрев готовую смесь из супермаркета.
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