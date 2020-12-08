Deutsche Bahn усилит контроль масочного режима в поездах (фото)

Берлин • Стоят пассажиры на перроне и видят такой вот приближающийся поезд в защитной маске - красного фирменного цвета концерна Deutsche Bahn...

В ближайшие недели перед Рождеством и Новым годом немецкая железнодорожная компания не только будет всеми доступными способами напоминать своим клиентам о необходимости носить защитные маски на вокзалах и во время поездок, но и усилит контроль за соблюдением этих и других профилактических мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. О соответствующих планах концерн и министерство транспорта Германии совместно проинформировали прессу и общественность в Берлине.

Проверка на региональном маршруте между Главным вокзалом Берлина и аэропортом BER

Проверка на региональном маршруте между Главным вокзалом Берлина и аэропортом BER

Информационный плакат на Главном вокзале в Дюссельдорфе

Много ли нарушителей масочного режима в поездах?

Как сообщает информационное агентство dpa, такой контроль будет осуществляться в каждом втором поезде дальнего следования. В сопровождении составов ежедневно будет дополнительно участвовать более 2000 сотрудников службы безопасности Deutsche Bahn и около 6000 служащих федеральной полиции.

Как отметили в железнодорожном концерне, сейчас практически все пассажиры - более 99 процентов - в поездах пользуются защитными масками. Начиная с сентября этого года в поездах было зафиксировано лишь около 200 тысяч случаев нарушения масочного режима. При этом всего лишь 500 пассажиров были высажены из поездов на ближайших остановках. 3600 нарушителям пришлось сообщить свои персональные данные для передачи этих сведений в отделы здравоохранения по месту жительства для оформления штрафов.

Смотрите также: