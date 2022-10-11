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РСЗО HIMARS (фото из архива)Фото: James Lefty Larimer/abaca/picture alliance
КонфликтыУкраина

Глава Минобороны Резников: Еще 4 РСЗО HIMARS - в Украине

Александра Иванова
27 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 12 октября.

https://www.dw.com/ru/glava-minoborony-reznikov-ese-4-rszo-himars-pribyli-v-ukrainu/a-63409289

На 231-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий среды, 12 октября (время московское).

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Еще 4 американских реактивных системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину, заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников. Кроме того, "в пути" находятся зенитные ракетные комплексы NASAMS, добавил Резников.

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Российские силы нанесли ракетный удар по Запорожью, сообщил глава областной военной администрации Александр Старух. Власти города уточняют информацию о разрушениях и пострадавших. Чиновник предупредил об угрозе повторных атак и призвал жителей находиться в укрытиях. За последние дни город неоднократно подвергался ракетным обстрелам.

Зеленский поручил разведке выявить причастных к ракетным ударам

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Украинской разведке поручено установить личности тех, кто причастен к ракетным обстрелам страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к согражданам. Кроме того, необходимо выяснить, кто вовлечен в схемы с иранскими беспилотными летательными аппаратами, указал глава государства. "Индивидуальная ответственность террористов должна быть точно такой же, как и ответственность государства-террориста. Работаем ради этого", - подчеркнул Зеленский.

Хроника событий 11 октября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 11 октября 00.00 - 13.59 >>>

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