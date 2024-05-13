Глава МИД Украины в Белграде встретился с президентом Сербии

Прибывший в Сербию министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 13 мая, провел в Белграде ряд встреч с высшими лицами сербского государства. После переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем Кулеба в соцсети Х поблагодарил его "за согласие провести в ближайшем будущем украинско-сербский бизнес-форум, а также возобновить работу посольства Сербии в Украине впервые с марта 2022 года".

Кулеба и Вучич также говорили о перспективах вступления Украины и Сербии в Евросоюз. "Проект объединенной Европы будет завершен лишь вместе с присоединением Восточной Европы и Западных Балкан", - написал Кулеба в соцсети Х.

Глава МИД Украины: "Договорились укреплять парламентское сотрудничество"

В тот же день прошла встреча Дмитрия Кулебы и спикера сербского парламента - Народной скупщины - Аны Брабич. По словам Кулебы, стороны договорились об укреплении парламентского сотрудничества между Украиной и Сербией. Украинский министр поблагодарил сербский парламент "за участие в парламентском измерении Крымской платформы", а также лично Ану Брабич - за оказание Украине гуманитарной помощи в течение первых двух лет после полномасштабного вторжения РФ в Украину, когда она занимала пост премьер-министра Сербии.

Ранее Дмитрий Кулеба встретился с нынешним премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем, с которым обсуждал "пути расширения двусторонней торговли и возвращения ее к довоенному уровню". "Мы договорились провести первое с 2013 года заседание межправительственной украинско-сербской комиссии по вопросам торгово-экономического и научно-технического сотрудничества", - написал Кулеба в соцсети Х.

Кроме того, на встрече со своим сербским коллегой Марко Джуричем глава МИД Украины обсудил пути развития двусторонего сотрудничества. По словам Кулебы, "министр Джурич выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины".

Премьер-министр Сербии после встречи с Кулебой выразил поддержку Украине

"Сербия привержена уважению к международному праву и территориальной целостности всех государств-членов ООН, включая Украину", - говорится в заявлении главы правительства Сербии Милоша Вучевича, которое было обнародовано его офисом после встречи с Дмитрием Кулебой. Сербия открыта для дружественных дискуссий с Украиной "по всем вопросам и на всех уровнях", цитирует заявление Вучевича агентство Reuters.

Президент Сербии также принял Елену Зеленскую

В свою очередь, прибывшая в Белград вместе с Кулебой первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в конференции по ментальному здоровью, которая была организована по инициативе супруги президента Сербии Тамары Вучич. По словам Зеленской, 77 процентов украинцев испытывают психический стресс из-за войны.

Елена Зеленская и Александар Вучич Фото: Marko Drobnjakovic/AP/dpa/picture alliance

Затем ее также принял президент Сербии Александар Вучич. "Обсудили проекты культурного взаимодействия, которыми насыщена моя поездка. И культура сейчас, и любая гуманитарная поддержка - все это помогает Украине выстоять в войне", - написала Зеленская на своей странице в Instagram .

Визит украинского министра иностранных дел в Сербию, критикуемую в Европе за близость к РФ, прошел впервые после полномасштабного вторжения России в Украину и спустя полторы недели после формирования нового правительства Сербии по итогам прошедших в декабре парламентских выборов. Сербия является кандидатом в члены ЕС, но по-прежнему тесно связана с Россией. Белград осудил войну РФ против Украины в рамках ООН. Вместе с тем Сербия - единственная страна Европы, отказавшаяся вводить санкции против России из-за вторжения в Украину.