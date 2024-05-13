Глава МИД Украины - в Сербии впервые после вторжения РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и первая леди Елена Зеленская приехали в Белград. Запланированы встречи Кулебы с президентом Вучичем, премьером Вучевичем и спикером парламента Брнабич.

Впервые после полномасштабного вторжения России в Украину глава украинского МИД Дмитрий Кулеба приехал с визитом в Сербию, критикуемую в Европе за близость к РФ. В рамках поездки 12-13 мая, которую он проводит совместно с женой президента Украины Еленой Зеленской, он встретится с президентом Сербии Александаром Вучичем, главой парламента - Народной скупщины - Аной Брнабич, премьер-министром Милошем Вучевичем и министром иностранных дел Марко Джуричем, сообщило внешнеполитическое ведомство в Киеве.

В начале визита Кулеба и Зеленская в сопровождении Джурича посетили Белградскую крепость и библиотеку. Супруга Владимира Зеленского опубликовала в Instagram фотографии своего визита в Белград и встречи с женой сербского президента Тамарой Вучич. По ее словам, она уже несколько лет находится с ней в контакте, Вучич участвовала во встрече жен и мужей нескольких глав государств и правительств в Киеве в сентябре 2023 года.

Визит главы украинского МИД в Белград проходит спустя полторы недели после формирования нового правительства Сербии по итогам прошедших в декабре парламентских выборов.

Сербия тесно связана с РФ

Сербия является кандидатом в члены ЕС, но по-прежнему тесно связана с Россией. Белград осудил войну РФ против Украины в рамках ООН. Вместе с тем Сербия - единственная страна Европы, отказавшаяся вводить санкции против России из-за вторжения в Украину. В апреле 2023 года из утечки секретных документов Пентагона стало известно, что Белград согласился поставить оружие Украине или уже отправил его, писало агентство Reuters. Вучич отрицал эту информацию.

Сербский президент уже трижды с начала полномасштабного вторжения РФ встречался с Зеленским в рамках международных мероприятий. Кроме того, в октябре 2023 года президент балканской страны провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Пекине.