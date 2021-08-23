 Глава МИД ФРГ летит в Турцию, Центральную Азию и Катар в связи с кризисом в Афганистане | Новости из Германии о Германии | DW | 29.08.2021

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Германия

Глава МИД ФРГ летит в Турцию, Центральную Азию и Катар в связи с кризисом в Афганистане

Хайко Мас посетит пять стран, играющих важную роль в урегулировании кризиса, возникшего после захвата Афганистана талибами. Он предложит помощь Узбекистану, Таджикистану и Пакистану.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас поднимается на борт самолета

Глава МИД ФРГ Хайко Мас

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) совершит поездку в пять стран, играющих важную роль в попытках урегулировать кризис в Афганистане после его захвата боевиками террористической группировки "Талибан". "Я лечу сегодня в этот регион, чтобы дать понять: усилия Германии не прекращаются после завершения военной миссии по эвакуации", - заявил глава немецкого внешнеполитического ведомства в воскресенье, 29 августа, перед началом турне, в ходе которого он посетит Турцию, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан и Катар. 

Во время этой поездки в ближайшие пять дней он намерен принять усилия для обеспечения эвакуации в Германию остающихся в Афганистане немцев и имеющих право на въезд в ФРГ афганцев. "Усилия последних двух недель по эвакуации граждан Германии, афганских сотрудников (международной миссии в Афганистане - Ред.) и других нуждающихся в защите людей были сложным процессом, в котором участвовали - и еще делают это - многие партнеры", - подчеркнул Мас.

Необходимы согласованные международные усилия

Он также отметил, что покинуть Афганистан все еще пытаются большое число людей, но ситуация в этой стране "крайне нестабильна и опасна". Поэтому немецкий министр намерен обсудить с граничащими с Афганистаном государствами возможность совместных действий по "быстрой и безопасной" эвакуации в ФРГ немцев и сотрудничавших с ними афганцев. Это включает "вопрос о возможности возобновления в аэропорту (Кабула - Ред.) гражданских полетов" и требует "согласованных действий международного сообщества в отношении "Талибана", говорится в заявлении Маса, распространенного перед его вылетом в регион.

Кроме того, представитель Берлина намерен передать соседним с Афганистаном странам благодарность правительства ФРГ за их "существенную роль в успехе миссии по эвакуации". Он также сообщил, что Германия предложит данным государствам помощь в преодолении гуманитарных и экономических последствий захвата Исламской Республики талибами. "В наших интересах предотвратить дестабилизацию всего региона после коллапса в Афганистане", подчеркнул он.

Миссия бундесвера по эвакуации завершена, но эвакуированы не все

Немецкие солдаты до возвращения в Германию 27 августа эвакуировали из Афганистана воздушным путем 5347 человек из 45 стран, в том числе около 500 немцев и более 4000 афганцев. Тем временем в Афганистане все еще ожидают эвакуации в Германию тысячи людей: в соответствующих списках до сих пор числятся около 300 немцев и более 10 тысяч афганцев, сообщил МИД ФРГ 27 августа. В адрес немецких властей высказывается резкая критика в связи с поздним началом эвакуации из Афганистана.

Почти одновременно с вылетом из Кабула последних самолетов бундесвера вечером 26 августа у кабульского аэропорта, откуда велась эвакуация, были совершены теракты, в результате которых погибли более 100 человек, в том числе 13 военнослужащих США. Ответственность за взрывы взяло на себя афганское подразделение террористической группировки "Исламское государство".

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  • Военнослужащие бундесвера покидают военный лагерь в Файзабаде.

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    Автор: Марина Барановская


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