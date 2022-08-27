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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Ирпене, май 2022 г.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Ирпене под Киевом, май 2022 г.Фото: Andreas Stein/dpa/picture alliance
КонфликтыУкраина

Глава МИД ФРГ: Германия готова годами поддерживать Украину

Елизавета Фомина
36 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 28 августа.

https://www.dw.com/ru/glava-mid-frg-germania-gotova-godami-podderzivat-ukrainu/a-62952583

На 186-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за событиями воскресенья, 28 августа (время московское).

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заверила, что в случае необходимости Германия готова годами поддерживать Украину в ее борьбе против российского вторжения. В том числе - поставками тяжелого оружия. "Конечно, я бы хотела, чтобы война как можно скорее закончилось, но, к сожалению, мы должны исходить из того, что Украине и следующим летом могут понадобиться новые тяжелые вооружения от ее друзей", - сказала Бербок в интервью газете Bild am Sonntag.

"Для меня очевидно: Украина защищает и нашу свободу, наш мирный порядок, и мы поддерживаем ее финансовыми и военными средствами. До тех пор, пока это необходимо. Точка", - подчеркнула глава германского МИД.

Зеленский: РФ надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы, это была безумная цель

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"Россия надеялась уничтожить нашу авиацию в первые часы полномасштабного вторжения. И, конечно, это была совершенно безумная цель врага, как и многие другие подобные цели. Воздушные силы Украины были сохранены и с первого дня вторжения с честью выполняют боевые задачи", - заявил Владимир Зеленский в своем ежедневном видеообращении в субботу, 27 августа, поздравив украинских летчиков с Днем авиации.

Президент Украины назвал всенародной борьбу за независимость страны. "И именно поэтому Украина победит. Народ побеждает всегда", - сказал он, добавив, что и успешная борьба за свободу в мире не может быть делом отдельных людей или государств. "Это совместная работа, это результат, который достигается благодаря силе и солидарности всех, кто ценит свободу и не терпит тиранию. Свобода побеждает всегда", - подчеркнул Зеленский.

Хроника событий 27 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 августа 00.00 - 13.59 >>>

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