Глава ГУР: Мы знаем, кто обезглавил украинского пленного

На 419-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины.DW следит за развитием событий вторника, 18 апреля (время московское).

Шествия "Бессмертного полка" 9 мая не состоятся

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Шествие "Бессмертного полка" во Владивостоке, 9 мая 2015 г. Фото: Getty Images/Ria Novosti

Организаторы шествия "Бессмертного полка" отказались от его проведения в городах России в День Победы, 9 мая. Как пояснила "Интерфаксу" пресс-секретарь движения Ольга Байбулова, "традиционный формат" акции решено расширить и чтить память героев Великой Отечественной войны "в течение всего дня".

Сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева уточнила РИА "Новости", что решение "использовать максимально различные форматы" принято по причинам безопасности.

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Египет в начале марта отказался от секретного плана поставок Москве ракет для РСЗО после переговоров с высокопоставленными чиновниками США; вместо этого Каир одобрил продажу Соединенным Штатам артиллерийских снарядов калибром 152-мм и 155-мм для поставки в Украину. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на утечку пяти секретных документов, опубликованных в интернете военнослужащим ВВС Нацгвардии США Джеком Тейшейрой. Издание называет это изменение планов египетского президента Абделя Фатаха ас-Сиси дипломатической победой Вашингтона.

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В Германии резко возросло число ходатайств о предоставлении убежища от россиян. За первые три месяца текущего года россиянами было подано 2381 первичное заявление, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил 2851, приводит информационная служба Table.Media данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (Bamf).

Отмечается, что среди просителей убежища из России возросла доля мужчин: если в 2022 году они составляли 59 %, то в январе - марте 2023-го - 64 процента. Сотрудники ведомства связывают это с мобилизацией в РФ. Этим же может объясняться и значительный рост числа ходатайств от россиян возрастной группы 19-30 лет.

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Правитель Беларуси Александр Лукашенко встретился с "врио главы" самопровозглашенной "ДНР" Денисом Пушилиным, передает БелТА. В ходе встречи в Минске Лукашенко предложил помощь властям сепаратистского образования.

Глава ГУР: Мы знаем, кто обезглавил украинского пленного

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Украинской разведке известно имя снятого на видео российского военного, предположительно казнившего украинского пленного, отрезав ему голову. Об этом глава Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью Radio NV. "Кто он - мы знаем", - сказал он, отметив, что не может сообщить сведений об исполнителе преступления, в частности о том, где он сейчас находится, передают "Украинские новости". По словам Буданова, известно лишь о единичных случаях подобных преступлений.

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Страны "Группы семи" на встрече в японской Каруидзаве заявили о жесткой позиции против агрессивных действий России и Китая. Государства, которые поддерживают вторжение РФ в Украину, заплатят за это "высокую цену", указывается в принятом во вторник итоговом заявлении министров иностранных дел G7. Участники встречи пообещали "усилить координацию по предотвращению поставок оружия России третьими странами", а также решительно осудили угрозы Москвы разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси, назвав их "неприемлемыми".

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Президент РФ Владимир Путин приезжал в Херсонскую область на юге Украины, сообщили в Кремле. Он посетил находящуюся там группировку российских войск "Днепр", участвующую в российском вторжении в Украину, и заслушал доклады командующего этой группировкой генерал-полковника Олега Макаревича, командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского. Кроме того, сообщается, что Путин посетил Луганскую область Украины, в частности штаб национальной гвардии "Восток" в самопровозглашенной "ЛНР". "Глава государства поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копии икон", - заявили в Кремле. О времени визитов не сообщается.

ОВА: В Луганской области в результате авиаудара погибли местные жители

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В Луганской области в результате авиаудара по селу Новоегоровка погибли трое мирных жителей, один человек ранен. Об этом сообщил в Telegram начальник Луганской областной военной администрации (ОВА) Артем Лысогор. По его словам, удар был нанесен днем ранее, в понедельник, по частному дому, в котором находились люди.

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Вооруженные силы Украины отразили 70 атак российских войск на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, сообщается в утренней оперативной сводке Генерального штаба ВСУ . Указывается, что за минувшие сутки россияне нанесли 4 ракетных и 41 авиационный удар, 57 раз обстреляли из реактивных систем залпового огня позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру, среди мирного населения есть раненые. В сообщении подчеркивается, что вероятность ракетных и авиационных ударов по территории Украины остается высокой.

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Российские войска в районе Северска нанесли групповой удар по скоплению живой силы и техники 54-й механизированной бригады ВСУ, сообщает российское информагентство РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-центра группировки "Юг" Ивана Бигму.

Кроме того, бомбардировочная авиация РФ нанесла удар по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Белогоровка, а в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка и Карловка, на Авдеевском и Марьинском направлениях, крупнокалиберная артиллерия ВС РФ нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, заявил Бигма.

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В оккупированном РФ Мелитополе военкоматы собирают данные граждан, получивших российские паспорта. Об этом сообщает в Telegram мэр города Иван Федоров со ссылкой на данные Центра национального сопротивления. Сведения о гражданах, получивших паспорт РФ, оккупационные органы власти должны передать в "военкоматы" до 18 апреля, указывает он.

Глава ГУР: Украинские войска войдут в Крым весной

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Украинские военные обстреливают российские позиции Фото: Evgeniy Maloletka/AP/dpa/picture alliance

Украинские войска войдут в Крым весной. Такой прогноз сделал глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинскому радио NV. Он не сообщил дальнейших деталей, однако отметил, что у ВСУ "все идет по графику".

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В ночь на 18 апреля в городе Снегиревке Николаевской области прогремели 4 взрыва, сообщает онлайн-издание "РБК - Украина" со ссылкой на своего корреспондента. Судя по сообщениям в Telegram-канале главы Николаевской ОВА Виталия Кима, воздушная тревога была объявлена на всей территории области в 1:35 по местному времени и продлилась около двух часов - до 03:14.

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Генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил, что администрация президента использует новые полномочия, предоставленные ранее Конгрессом, чтобы передать изъятые российские активы и передать на восстановление Украины. При этом он не уточнил, о каких полномочиях идет речь. Его первый заместитель Лиза Монако указала, что Соединенные Штаты активизируют усилия по замораживанию российских активов. По ее словам, к этому процессу подключены прокуроры, работающие с зарубежными партнерами над расследованиями военных преступлений РФ.

В Москве место жительства призывников определяют при помощи системы видеонаблюдения

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В Москве место жительства призывников определяют при помощи системы видеонаблюдения. Кроме того, по указанию мэра столицы РФ Сергея Собянина, сведения о призывниках в военные комиссариаты предоставляют работодатели, сообщил в интервью агентству ТАСС военный комиссар Москвы Максим Локтев. По его словам, основной причиной неявки граждан в военкомат является проживание не по месту регистрации. Сейчас этому вопросу уделяется большое внимание при поддержке Сергея Собянина и главного управления МВД России по Москве, добавил Локтев.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал инициативу Бразилии о мирных переговорах, направленных на прекращение войны в Украине. "Мы благодарим Бразилию за ее вклад в поиск решения этого конфликта, - сказал Лавров после встречи со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой в Бразилиа. - Мы заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта". В то же время Лавров повторил свой призыв к "многополярному" мироустройству. Он обвинил Запад в попытке "доминировать на международной арене".

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Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби Фото: John Kirby/REUTERS

США резко опровергли обвинения президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в затягивании войны в Украине. "В данном случае Бразилия повторяет российскую и китайскую пропаганду, даже не взглянув на факты", - заявил журналистам официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби. По его словам, комментарии Лулы о войне в Украине "глубоко проблематичны".

Наканунебразильский лидер заявил, что "Европа и США продолжают по-своему способствовать продолжению войны". Он потребовал, чтобы они "сели за стол переговоров и сказали "хватит". "Верю, что мы добьемся большого успеха" с помощью посреднической инициативы, добавил президент Бразилии.

Хроника событий 17 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 17 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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