WP: Египет отказался от планов производства ракет для России
Ольга Лебедева
50 мин. назад
По данным газеты The Washington Post, власти Египта под давлением США отказались от намерений секретного производства и поставки России ракет, а будут вместо этого производить снаряды для Украины.
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По информации газеты The Washington Post(WP), Египет под дипломатическим давлением США отказался от планов тайно поставлять ракеты России, второй год ведущей полномасштабную войну против Украины. После переговоров с высокопоставленными американскими чиновниками в начале марта власти в Каире приостановили осуществление данного плана, пишет издание в понедельник, 17 апреля, со ссылкой на пять ранее неизвестных документов разведслужб США.
Вместо этого Египет решил производить артиллерийские снаряды калибром 152 мм и 155 мм для последующей передачи Украине, что стало "очевидной дипломатической победой" администрации президента США Джо Байдена, указывает далее WP. При этом в документах не указывается, возобновил ли Каир впоследствии реализацию плана по передаче ракет Москве и поставил ли он уже Соединенным Штатам боеприпасы для Украины.
Официальный представитель МИД Египта в ответ на запрос издания подчеркнул, что позиция Каира с начала войны в Украине "основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве на равных дистанцироваться от обеих сторон".
При этом в WP отметили, что возможная военная помощь России могла бы коренным образом изменить внешнеполитическую ситуацию Египта, который, несмотря на давние дипломатические и военные отношения с Москвой, продолжает быть союзником США. В последние десятилетия Каир получал от Вашингтона около 1 миллиарда долларов (около 919 млн евро) военной помощи в год.