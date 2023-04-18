WP: Египет отказался от планов производства ракет для России

По данным газеты The Washington Post, власти Египта под давлением США отказались от намерений секретного производства и поставки России ракет, а будут вместо этого производить снаряды для Украины.

По информации газеты The Washington Post (WP), Египет под дипломатическим давлением США отказался от планов тайно поставлять ракеты России, второй год ведущей полномасштабную войну против Украины. После переговоров с высокопоставленными американскими чиновниками в начале марта власти в Каире приостановили осуществление данного плана, пишет издание в понедельник, 17 апреля, со ссылкой на пять ранее неизвестных документов разведслужб США.

Вместо этого Египет решил производить артиллерийские снаряды калибром 152 мм и 155 мм для последующей передачи Украине, что стало "очевидной дипломатической победой" администрации президента США Джо Байдена, указывает далее WP. При этом в документах не указывается, возобновил ли Каир впоследствии реализацию плана по передаче ракет Москве и поставил ли он уже Соединенным Штатам боеприпасы для Украины.

WP - о секретных ракетных планах Египта

Неделю назад The Washington Post сообщила о планах Египта произвести десятки тысяч ракет для нужд российской армии. Их производство и транспортировка должны были сохраняться в секрете от западных стран. Согласно документу от 17 февраля, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси приказал высокопоставленным военным чиновникам произвести до 40 тысяч ракет для их поставки в Россию. Кроме того, глава государства потребовал держать информацию о производстве и транспортировке снарядов в тайне с целью "избежать проблем с Западом", указывает WP.

Официальный представитель МИД Египта в ответ на запрос издания подчеркнул, что позиция Каира с начала войны в Украине "основана на невмешательстве в этот кризис и обязательстве на равных дистанцироваться от обеих сторон".

При этом в WP отметили, что возможная военная помощь России могла бы коренным образом изменить внешнеполитическую ситуацию Египта, который, несмотря на давние дипломатические и военные отношения с Москвой, продолжает быть союзником США. В последние десятилетия Каир получал от Вашингтона около 1 миллиарда долларов (около 919 млн евро) военной помощи в год.

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