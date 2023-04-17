Киев отверг предложение Ирака о посредничестве в переговорах

На 418-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 17 апреля (время московское).

Киев отверг предложение Ирака о посредничестве в войне

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отклонил предложение Ирака выступить посредником на переговорах с Москвой. В ходе визита в Багдад он вновь заявил, что Киев не намерен участвовать в мирных переговорах, пока Россия не выведет войска со всей украинской территории. Кулеба подчеркнул, что в то время как Украина рассматривает "Ирак как страну, которая способна навести мосты, (...) Россия идет в наступление (...), и это самое большое препятствие на пути к миру".

По словам главы МИД Ирака Фуада Хусейна, Багдад "имеет опыт общения со странами, между которыми существует напряженность" и "готов быть на службе мира". "Продолжение войны будет опасно не только для двух стран, но и для всего мира", - приводит агентство AP его слова на совместной пресс-конференции с Дмитрием Кулебой.

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Число заключенных в 35 регионах России сократилось за 2022 год на 17 248 человек, подсчитала "Медиазона" , проанализировав доступные данные региональных управлений ФСИН. Больше всего этот показатель, по данным издания, снизился в Самарской области: если в начале года в колониях этого региона содержалось 10,2 тысячи человек, то спустя год - 7,5 тысячи, при том, что за 2021 год число заключенных в области, наоборот, увеличилось более чем на 300 человек.

Всего по России, по информации "Медиазоны", число заключенных снизилось на 32 890 человека. Издание подчеркивает, что собранные данные неполны. Журналисты склонны объяснять такую динамику вербовкой заключенных для участия в войне с Украиной.

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Россия вновь заблокировала инспектирование в территориальных водах Турции судов, следовавших через пролив Босфор в рамках зернового коридора, сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины . Ведомство подчеркивает, что зерновая инициатива находится под угрозой остановки. "Российская сторона пытается установить контроль над количеством загруженного флота и направлениями его работы, что является нарушением международных норм и положений зерновой инициативы, - указывается в сообщении. - Это очередная попытка диктовать всему миру свою политику, ставить под угрозу продовольственную безопасность и использовать продовольствие как оружие".

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Проект Gulagu.net опубликовал показания двух бывших заключенных российских колоний, затем служивших командирами подразделений ЧВК "Вагнер", - Азамата Улдарова и Алексея Савичева. Оба помилованных президентским указом в своих подробных показаниях, которые давали на протяжении недели основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину, сообщили "леденящие душу жуткие подробности расстрела более 20 украинских детей и подростков, подрыва ямы с более чем 50 ранеными пленными и т.н. "500-ми" (те, кто решил покинуть войну и отказался выполнять приказы об убийстве украинцев), зачистках жилых домов с убийством всех, в том числе детей", говорится в пояснении к видео на YouTube-канале "Гулагу.нет" . По словам обоих экс-командиров подразделений ЧВК "Вагнер" рассказали, что "лично Евгений Пригожин отдавал преступные приказы о расстрелах и убийствах, а также одобрял террористические методы и жестокость".

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После вынесения приговора Владимиру Кара-Мурзе Латвия запретила въезд на свою территорию 10 гражданам России, которые связаны с его делом, сообщил глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс. "Я принял решение наложить запрет на въезд в страну 10 российских лиц, причастных к этому сфабрикованному делу", - написал он в Twitter. Ринкевичс осудил приговор Кара-Мурзе, назвав его "несправедливым и суровым".

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Минобороны РФ утверждает, что российские "штурмовые отряды" за прошедшие сутки взяли под свой контроль еще два квартала Бахмута - на северо-западе и в центральной части города. По данным российского военного ведомства, украинские потери на этом направлении за сутки превысили 270 военнослужащих и один танк.

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В Черном море на боевом дежурстве находится 7 российских кораблей, среди которых 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 16 ракет, сообщают Военно-морские силы ВСУ . По их сведениям, в Средиземном море на боевом дежурстве находится также до 7 кораблей РФ, в том числе 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - до 20 ракет, и в Азовском море - 1 вражеский корабль.

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Российского оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии: 7 лет лишения свободы назначены по делу о "военных фейках", 3 года - за участие в деятельности "нежелательной" организации и 18 лет - по делу о госизмене.

Страны Запада резко осудили приговор Кара-Мурзе. По словам представительницы МИД ФРГ, Берлин "самым решительным образом осуждает данное решение". Приговор Кара-Мурзе демонстрирует "шокирующий уровень репрессий в России", добавила она.

Британский МИД вызвал посла РФ, чтобы четко заявить, что осуждает "политически мотивированный" приговор Кара-Мурзе, обладающему, помимо российского гражданства, британским подданством. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли раскритиковал действия российских властей, не приверженных "защите фундаментальных прав человека, в том числе свободы слова".

Верховный представитель ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал приговор "ударом по верховенству закона и гражданскому пространству". Он выразил уверенность, что Кара-Мурза осужден за то, что осуществлял свое право на выражение мнения и свободу собраний, а также за публичную критику российского вторжения в Украину.

Омбудсмен: К большинству освобожденных украинцев в плену применялись пытки

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Освобожденные из российского плена украинские военные Фото: Andriy Yermak/Twitter

Подавляющее большинство украинских военнослужащих, освобожденных из российского плена, 86 процентов, заявили о применении по отношению к ним пыток. Такие данные привел уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью "Украинской правде". Он не стал уточнять, какими именно видами пыток подвергались украинские военные, объяснив, что это может привести к ужесточению пыток военнопленных, остающихся в России.

Лубинец также рассказал, что за последние девять месяцев получены десятки видеозаписей публичных казней пленных бойцов ВСУ российскими военнослужащими.

Хроника событий 17 апреля 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 апреля 14.00 - 23.59 >>>

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