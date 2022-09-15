Глава Еврокомиссии в Киеве: главные события 204-го дня войны

На 204-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в четверг, 15 сентября, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и ее отряды территориальной обороны по-прежнему сопротивлялись агрессии. На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинских сил. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам невозможно.

Генштаб ВСУ заявил о значительных потерях ВС РФ на Слобожанском направлении

Согласно информации Генштаба ВСУ, от российских авиационных и ракетных ударов, а также обстрелов из реактивных систем залпового огня пострадала инфраструктура более 20 населенных пунктов Украины, в частности Кривого Рога, Никополя, Белогорки, Марьинки, Ольговского, Оскола, Николаева, Очакова, Любомировки, Гуляйполя и Мирного. "За текущие сутки враг нанес 5 ракетных, 5 авиационных ударов и совершил 23 обстрела из систем реактивной артиллерии по военным и гражданским объектам на территории Украины", - сообщается в вечерней оперативной сводке Генштаба, размещенной в Facebook .

Украинский Генштаб также сообщил о "значительных потерях противника в Слобожанском направлении". "Так, 202-й и 204-й стрелковые полки 2-го армейского корпуса оккупационных войск, участвовавших в боевых действиях, спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и расформированы. Остатки личного состава распределены посреди подразделений мобилизационного резерва. Из-за обилия раненых в населенном пункте Новоайдар под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в том числе и детскую больницу", - указывается далее.

Кроме того, Генштаб ВСУ сообщил о решении РФ пополнить резерв военнослужащих за счет заключенных и работников государственных предприятий и учреждений, а также путем "снятия ограничений на призыв для многодетных семей и принудительного создания региональных батальонов, сформированных по национальному признаку".

Новые удары по гидросооружениям Кривого Рога

Между тем российские силы уже второй день наносят удары по критической инфраструктуре Кривого Рога. "Снова два прилета в районе гидротехнических сооружений", - написал глава военной администрации города Александр Вилкул в Telegram. Он назвал российскую атаку "террористическим актом". "Удары крылатыми ракетами по объектам критической инфраструктуры Кривбасса, связанным исключительно с гражданским населением. Без потерь", - заявил он.

Комментируя обстрел его родного города накануне, в результате которого была повреждена дамба Карачуновского водохранилища и значительная часть города оказалась затопленной, президент Украины Владимир Зеленский назвал военнослужащих РФ "слабаками, воюющими с гражданскими". "Историю пишут люди, нелюди - никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю. Слабаками. Вы - слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки", - сказал Зеленский, обращаясь к российским военным на русском языке.

Обстрел в Белгородской области РФ

Сообщается и о российских ракетных ударах по инфраструктурным объектам в Кировоградской области. "На территории Петровской общины зафиксированы прилеты вражеских ракет. Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты. Одна ракета сбита ПВО", - написал глава областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram. О каких именно объектах идет речь, Райкович не сообщил.

В граничащих с Украиной регионах России продолжают сообщать об обстрелах с украинской стороны. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре возле КПП "Нехотеевка" на границе с Украиной. "Продолжается обстрел села Нехотеевки Белгородского района. Один из снарядов попал на заправочную станцию, в результате чего произошел пожар. Предварительно, пострадавших нет, АЗС давно не работает. Топливо отсутствует. Подразделения МЧС выехали на место", - указал он. Позже Гладков сообщил, что в ходе проверки установлено повреждение таможенного терминала.

В Киев приехала фон дер Ляйен

Киев посетила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). Она высоко оценила недавние военные успехи Украины в войне против России. По ее словам, она осознает, что прогресс еще должен быть закреплен, "но все равно впечатляет храбрость украинских вооруженных сил". Фон дер Ляйен заверила украинского лидера, что Брюссель будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. "По масштабу жертв, которые приносят украинцы, мы никогда не сможем сравниться с вами, но что мы можем сказать, так это то, что ваши европейские друзья будут рядом с вами столько, сколько потребуется", - пообещала председатель ЕК.

Зеленский в свою очередь подчеркнул, что системы противовоздушной обороны являются приоритетом для защиты Украины от российских ударов. По его словам, Киев пока не получил положительного ответа от Израиля по поводу возможных поставок этих оборонительных систем. Это уже третий визит главы Еврокомиссии в Украину с начала войны.

Европарламент утвердил кредит Украине на 5 млрд евро

Европарламент утвердил предложение Еврокомиссии о выделении Украине макрофинансового кредита в 5 млрд евро. "Это второй и крупнейший транш пакета поддержки Евросоюзом в размере 9 млрд евро, из которых 1 млрд евро уже освоен. Комиссия предоставляет кредит правительству в Киеве на очень выгодных условиях", - говорится в коммюнике по итогам голосования европейских депутатов. Законопроект утвержден в рамках срочной процедуры Европарламента. Он принят 534 голосами, 30 законодателей высказались против и 26 воздержались.

Тем временем министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) сообщила, что Берлин поставит Украине еще две реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS и 50 бронемашин Dingo. Поставки боевых машин пехоты и боевых танков, на которых настаивала Украина, Ламбрехт не анонсировала.

В Узбекистане встретились Владимир Путин и Си Цзиньпин

Лидеры России и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились в Самарканде, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В ходе первой с начала войны в Украине встречи они продемонстрировали единство. Путин высоко оценил "сбалансированную" позицию Пекина в отношении войны РФ против Украины. Он заявил, что Москва и Пекин совместно выступают за формирование многополярного миропорядка, "базирующегося на международном праве и центральной роли ООН", и надеются на новый импульс для углубления российско-китайского партнерства.

Китай осудил санкции Запада против России и проявил понимание действий Путина в Украине. Си назвал Путина "старым другом" и сказал, что Китай будет работать с Россией, чтобы "вывести столь быстро меняющийся мир на траекторию устойчивого и позитивного развития".

Резолюция МАГАТЭ и санкции США против Кадырова

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, требующую от РФ прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники на закрытом заседании представителей 35 стран. Это - вторая резолюция, принятая Советом управляющих, а первая была одобрена в марте, до взятия ЗАЭС под контроль российскими войсками. По данным Reuters, сейчас 26 стран Совета поддержали документ, семь воздержались, две - Россия и Китай - выступили против.

Между тем США ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова, его трех жен и трех взрослых детей. Всего в новый список включены более 40 российских физлиц и более 30 юрлиц из РФ. Сам Кадыров в тот же день заявил, что российские регионы должны провести "самомобилизацию" и подготовить добровольцев для отправки на войну в Украине. "Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения или, наоборот, отсиживаться в ожидании окончания" "специальной военной операции" в Украине, написал он в Telegram.

В свою очередь, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) заявил, что для восстановления Украины, по всей видимости, потребуется около 350 млрд евро. Он пояснил, что эту сумму ему назвала министр экономики Украины Юлия Свириденко. По мнению Роберта Хабека, чтобы собрать такую сумму, необходимо создать фонд для усиления эффективности частных инвестиций.

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