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Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский в Киеве
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский в КиевеФото: Efrem Lukatsky/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

Глава ЕК впечатлена военными успехами Украины

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Председатель Еврокомиссии выступила на совместной пресс-конференции с президентом Украины в Киеве. "Впечатляет храбрость украинских вооруженных сил", - отметила она.

https://www.dw.com/ru/glava-ek-vpecatlena-voennymi-uspehami-ukrainy/a-63142616

Процесс, который должен привести к вступлению Украины в Европейский Союз, "идет полным ходом". Об этом в четверг, 15 сентября, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.

"Впечатляет скорость, решительность, точность, с которой вы продвигаетесь вперед", - подчеркнула она. "Мы договорились, что нам нужно работать как можно активнее, чтобы в Украине было больше бизнес-структур, больше доходов - и, таким образом, обеспечить беспрепятственный доступ к единому европейскому рынку для Украины", - сказала фон дер Ляйен, приведя в качестве примера снижение нетарифных торговых барьеров для Киева и планируемое включение Украины в зону свободного роуминга ЕС.

"Для нас актуальным является вопрос о присоединении Украины к единому рынку ЕС, пока мы находимся на пути к статусу члена Евросоюза. Уверен, что это произойдет и будет одной из самых важных побед нашей страны", - в свою очередь подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава ЕК высоко оценила недавнее контрнаступление Киева

Говоря о боях в Украине, глава ЕК высоко оценила недавнее контрнаступление Киева. "Хотела бы также поздравить вас с военными успехами", - отметила фон дер Ляйен. По ее словам, она осознает, что прогресс еще должен быть закреплен. "Но все равно впечатляет храбрость украинских вооруженных сил", - подчеркнула она.

Зеленский в свою очередь указал, что системы противовоздушной обороны (ПВО) являются приоритетом для защиты Украины от российских ударов. По его словам, Киев пока не получил положительного ответа от Израиля по поводу возможных поставок этих оборонительных систем. Владимир Зеленский также констатировал, что системы ПВО, ранее обещанные Киеву Германией и США, тоже пока не прибыли в Украину.

Урсула фон дер Ляйен заверила украинского лидера, что Брюссель будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется. "По масштабу жертв, которые приносят украинцы, мы никогда не сможем сравниться с вами, но что мы можем сказать, так это то, что ваши европейские друзья будут рядом с вами столько, сколько потребуется", - пообещала председатель ЕК.

Третий визит в Украину с начала войны

Говоря о поставках оружия Украине, фон дер Ляйен заявила, что все страны ЕС придерживаются одинакового подхода. Абсолютно важно и необходимо поддерживать Киев военной техникой, тужной ему для самообороны, подчеркнула она. Украина доказала, что способна на самооборону, если будет хорошо оснащена, отметила глава ЕК.

Это - уже третий визит фон дер Ляйен в Украину с начала войны. Глава ЕК провела переговоры с Зеленским и пообщалась с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Ранее, 14 сентября, в Страсбурге фон дер Ляйен заявила, что России в обозримом будущем не стоит надеяться на отмену санкций, введенных против нее Европейским Союзом. "Не хочу оставлять никаких сомнений в том, что санкции будут продолжительными", - сказала фон дер Ляйен, выступая перед депутатами Европарламента с речью о положении дел в ЕС.

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