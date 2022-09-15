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Владимир Зеленский в ИзюмеФото: Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаУкраина

Зеленский: Солдаты РФ - слабаки, воюющие с гражданскими

Сергей Ромашенко
26 мин. назад

Президент Украины резко раскритиковал ракетный удар РФ по Кривому Рогу, в результате которого была повреждена дамба Карачуновского водохранилища. Он обвинил российских солдат в том, что они воюют с мирными жителями.

https://www.dw.com/ru/zelenskij-nazval-rossijskih-soldat-slabakami-vouusimi-s-grazdanskimi/a-63127816

Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал российские ракетные удары по его родному городу Кривому Рогу, в результате которых была повреждена дамба Карачуновского водохранилища и значительная часть города оказалась затопленной. Выступая вечером в среду, 14 сентября, с обращением к украинскому народу по итогам 203-го дня войны, Зеленский обратился на русском языке и к российским военным, назвав их "слабаками, воюющими с гражданскими".

"Сегодняшние ваши ракетные удары, русские ракеты по Кривому Рогу, по дамбе Карачуновского водохранилища, по объектам, которые не имеют вообще никакой военной ценности, фактически по сотням тысяч обычных мирных людей - это еще одна причина, почему Россия проиграет. Проиграет не только эту войну, а саму историю. Историю пишут люди, нелюди - никогда. Кем вы останетесь в истории? Все те, кто бьет этими ракетами. Те, кто пришел на нашу землю. Слабаками. Вы - слабаки, которые воюют с гражданскими. Подлецы, которые, сбежав с поля боя, пытаются навредить откуда-то там издалека. Террористами вы останетесь, которых будут стыдиться их собственные внуки", - сказал Зеленский.

Призыв сдаваться в плен

По словам Владимира Зеленского, единственный выход для российских солдат - это сдаться в плен украинским силам. "Только это гарантирует им сохранение жизни и отношение в соответствии со всеми конвенциями. Каждый российский солдат уже должен был понять, что только в украинском плену никто не будет использовать его как пушечное мясо в очевидно проигрышной для России войне", - подчеркнул украинский президент.

Зеленский выразил мнение, что ракетный удар по дамбе в Кривом Роге не спасет морально-психологическое состояние российских солдат. "Они поняли, что российское командование бездарно, и что их ожидает в Украине разгром по всем направлениям. Никаким террором это Россия не исправит, потому что террор только подтверждает слабость того, кто к нему прибегает", - пояснил Зеленский по-украински.

Ракетный удар по Кривому Рогу

14 сентября российские войска ударили ракетами "Кинжал" и "Искандер" по объектам гидротехнической инфраструктуры города, рассказал глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. В результате уровень воды в реке Ингулец поднялся на два-три метра.

По данным Вилкула, были подтоплены 112 частных жилых домов и дачных участков. Ночью для устранения аварии были проведены контролируемые подрывы дамбы, чтобы увеличить пропускную способность реки. К утру 15 сентября поток воды в реке уменьшился, и ее уровень начал спадать.

По сведениям российских и украинских источников, ударами по дамбе российские войска, по всей видимости пытались замедлить переправу ВСУ в направлении Херсона через Ингулец.

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