Глава дипломатии ЕС потрясен гибелью жителей сектора Газа

Власти сектора Газа говорят о гибели 112 человек в очереди за помощью. Жозеп Боррель заявил о нарушении международного гуманитарного права. Президент Франции Макрон призвал к независимому расследованию.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель выразил свое потрясение в связи со смертельной катастрофой, произошедшей во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа. "Меня ужасают новости об очередной кровавой бойне среди мирных жителей Газы, отчаянно нуждающихся в гуманитарной помощи", - написал он в соцсети X поздно вечером в четверг, 29 февраля.

"Лишение людей продовольственной помощи является серьезным нарушением международного гуманитарного права", - добавил глава дипломатии Евросоюза, призвав обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в поселения всего сектора Газа. В своем сообщении Боррель не выдвинул однозначных обвинений.

В отличие от него президент Франции Эмманюэль Макрон, напротив, на своей странице в соцсети X рано утром в пятницу, 1 марта, выразил свое возмущение "изображениями, дошедшими до нас из Газы, где гражданские лица стали мишенью для израильских солдат".

Французский министр иностранных дел Стефан Сежурне заявил в эфире радиостанции France Inter 1 марта, что Франция потребует прояснения гибели более сотни людей в городе Газа во время прибытия продовольственной помощи. "Должно быть проведено независимое расследование, чтобы установить, что произошло", - сказал он.

Между тем США заявили, что "занимаются проверкой" различных версий случившегося. Выступая перед журналистами в Вашингтоне, президент страны Джо Байден высказал мнение, что режим прекращения огня между Израилем и напавшей на это государство террористической организацией ХАМАС, "вероятно, не будет установлен до понедельника (4 марта. - Ред.)".

В Газе заявили о гибели 112 человек в очереди за помощью

Подконтрольные ХАМАС власти сектора Газа обвинили Израиль в гибели 112 человек 29 февраля в очереди за гуманитарной помощью. Кроме того, около 800 человек получили ранения, заявил представитель министерства здравоохранения в секторе Газа. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что десятки палестинцев стали жертвами давки.

Заявления ЦАХАЛ, палестинской стороны и представителей террористической организации ХАМАС относительно причин трагедии расходятся. На данный момент подтвердить какую-либо из версий произошедшего по независимым источникам невозможно.

Как сообщило агентство AFP со ссылкой на слова очевидцев, израильские военные, охранявшие колонну с гуманитарной помощью, открыли огонь по бросившейся к грузовикам толпе. Подтвердившие факт выстрелов представители служб безопасности Израиля указали, что они были произведены, поскольку военные увидели угрозу в толпе людей, штурмующей колонну с гумпомощью. Со своей стороны пресс-секретарь офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщил, что многие из жертв были раздавлены грузовиками или попали под ноги толпе.

Международные СМИ призывают защитить журналистов в секторе Газа

В открытом письме более 30 международных СМИ выразили солидарность с журналистами в секторе Газа и призвали к их защите. "Почти пять месяцев журналисты и работники СМИ в секторе Газа работают в беспрецедентных условиях", - говорится в опубликованном 29 февраля письме, которое подписали целый ряд международных информагентств - AFP, AP и Reuters, - а также издания The New York Times, Der Spiegel, BBC News и израильская газета Haaretz.

Журналисты продолжали работать, "несмотря на потерю семьи, друзей и коллег, разрушение их домов и офисов, постоянное перемещение, нарушение коммуникаций, нехватку продовольствия и топлива", говорится в документе. По данным Комитета по защите журналистов (CPJ), с начала войны между Израилем и радикальным исламистским движением ХАМАС почти пять месяцев назад были убиты по меньшей мере 94 работника СМИ, в том числе 89 палестинцев.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 30 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября. Руководство Израиля заявило, что многие из заложников уже погибли.

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