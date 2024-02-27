  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеНавальныйСитуация в Беларуси
ПолитикаИзраиль

Байден анонсировал возможное прекращение огня в Газе

Виталий Кропман
27 февраля 2024 г.

Как заявил президент США, Израиль согласился прекратить боевые действия в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан. Это, по мнению Байдена, может приблизить решение о двух государствах.

https://p.dw.com/p/4cvVV
Президент США Джо Байден
Президент США Джо БайденФото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Президент США Джо Байден заявил, что, по его информации, Израиль согласился прекратить боевые действия в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году начинается вечером 10 марта и завершится 9 апреля. Об этом американский лидер рассказал в телевизионном интервью во вторник, 27 февраля.

Байден рассматривает скорейшее прекращение огня, а также освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, находящихся в тюрьмах в Израиле, как важный шаг на пути к миру на Ближнем Востоке. "Я думаю, если мы добьемся этого - временного прекращения огня, то сможем двигаться в направлении, где сможем изменить динамику", - сказал президент США. Тогда у нас еще "не будет решения о двух государствах сразу, но будет процесс достижения решения о двух государствах", - подчеркнул он. Конечной, целью, по словам Байдена, является создание независимого палестинского государства, которое будет мирно существовать бок о бок с Израилем.

Президент США  также выразил сожаление по поводу большого количества убитых палестинцев и добавил, что Израиль рискует потерять поддержку всего мира, если продолжит действовать подобным образом

Переговоры идут тяжело

Переговоры между Израилем и ХАМАС, проходящие в Париже при посредничестве Египта, Катара и США, идут тяжело. Близкий к переговорному процессу инсайдер сообщил, агентству Reuters, что ХАМАСу было передано предложение, согласно которому все военные операции в секторе Газа приостанавливаются на 40 дней. За это время все израильские заложники будут обменяны на палестинских заключенных, содержащихся в Израиле, в соотношении один к десяти, в Газе будут отремонтированы больницы и пекарни, а на территорию ежедневно будут поступать 500 грузовиков с гуманитарной помощью. О реакции исламистов пока ничего неизвестно.

Смотрите также:

Экс-глава разведслужбы "Моссад" о войне Израиля против ХАМАС

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Жизнь возвращается в Сдерот: через четыре месяца после бойни, устроенной ХАМАС

Жизнь возвращается в Сдерот: через четыре месяца после бойни, устроенной ХАМАС

В израильском городе Сдерот недалеко от сектора Газа заработал детский сад. После атаки ХАМАС 7 октября 90 процентов жителей города уехали. Местные власти помогают вернувшимся, но таких пока всего лишь треть от прежнего населения. Специальный корреспондент DW Амьен Эссиф отправился Сдерот, чтобы посмотреть, как город пытается вернуться к прежней жизни.
Конфликты22 февраля 2024 г.02:43 мин.