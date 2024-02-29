В Газе заявили о гибели 104 человек в очереди за помощью

Подконтрольные группировке ХАМАС власти сектора Газа обвинили Израиль в гибели 104 человек в очереди за гуманитарной помощью. Армия Израиля утверждает, что десятки палестинцев стали жертвами давки.

Власти в секторе Газа, подконтрольные группировке ХАМАС, заявили о гибели большого числа людей в очереди за гуманитарной помощью в городе Газа. В результате израильской военной операции во время раздачи помощи погибли по меньшей мере 104 человека, еще 760 получили ранения, заявил представитель министерства здравоохранения в секторе Газа в четверг, 29 февраля.

Израильские солдаты открыли огонь, поскольку сочли, что "толпа представляет угрозу", сообщает агентство AFP со ссылкой на источники в израильских службах безопасности. Один из свидетелей заявил тому же агентству, что инцидент произошел на кольцевой развязке на западе Газы. "Груженые гуманитарной помощью грузовики слишком близко подъехали к танкам, которые находились невдалеке, и многотысячная толпа бросилась к грузовикам. - указал он. - Солдаты открыли огонь по людям, когда они оказались слишком близко к танкам".

В первом заявлении после инцидента Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждала, что местные жители "окружили грузовики и начали разграблять доставленные товары", десятки человек в результате давки получили ранения. В командовании армии заявили, что расследуют инцидент.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1400 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 30 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

В рамках временного режима прекращения огня, действовавшего до 1 декабря 2023 года, были освобождены более 100 заложников. Израиль выпустил из тюрем около 240 палестинцев. Во власти боевиков, по данным израильских властей, остаются свыше 130 человек, захваченных 7 октября. Руководство Израиля заявило, что многие из заложников уже погибли.

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