Германия предоставит гуманитарную помощь населению в секторе Газа

Правительство ФРГ предоставит гуманитарную помощь мирному населению в секторе Газа в размере 40 миллионов евро. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) во вторник, 18 мая, на чрезвычайном онлайн-заседании Совета ЕС по ситуации на Ближнем Востоке.

Одновременно он "самым решительным образом" осудил атаки на Израиль со стороны радикального движения ХАМАС. Глава МИД ФРГ также приветствовал решение израильских властей вновь пропускать гуманитарную помощь в Газу.

Меркель и король Иордании призвали к прекращению огня

Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и король Иордании Абдалла II призвали стороны согласовать режим перемирия. Во время видеоконференции они сошлись во мнениях о необходимости поддержки инициатив по быстрому прекращению огня, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). Таким образом могли бы быть созданы "предпосылки для возобновления политических переговоров", добавил он.

Ранее за режим прекращения огня в обострившемся палестино-израильском конфликте высказался президент США Джозеф Байден. В телефонном разговоре с и.о. премьер-министра Израиля Биньямином Нетаньяху он твердо поддержал Израиль в его праве на оборону против "беспорядочных ракетных атак" и подчеркнул необходимость защитить мирных жителей.

Эскалация конфликта

В начале мая Израиль принял решение выселить несколько палестинских семей из Восточного Иерусалима. Это вызвало массовые акции протеста и беспорядки в Иерусалиме, в результате которых пострадали сотни людей. Движение ХАМАС, признанное террористической организацией в Израиле, США и Евросоюзе, объявило себя защитником Иерусалима и подвергло Израиль ракетным обстрелам с территории сектора Газа. Авиация и сухопутные силы Армии обороны Израиля в ответ нанесли удары по сотням целей в секторе Газа.

Массированные обстрелы с обеих сторон не прекращаются с 10 мая. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества, обстрелы продолжались и в ночь на 18 мая. В секторе Газа, по данным местных властей, погибли 197 человек, в том числе дети. В результате обстрелов Израиля погибли десять человек, среди них один военнослужащий и ребенок.

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