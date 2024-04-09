Германия в суде ООН отвергла обвинения в содействии геноциду

Германия на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге назвала необоснованным иск Никарагуа против нее, в котором утверждается, что поддержка Берлином Израиля нарушает конвенцию о геноциде.

Правительство Германии категорически отвергло обвинения Никарагуа в том, что Берлин якобы способствует совершению геноцида в секторе Газа. "Эти обвинения не имеют под собой ни правовых, ни фактических оснований", - заявила уполномоченная по международному праву в МИД ФРГ Таня фон Услар-Гляйхен (Tania von Uslar-Gleichen), выступая на слушаниях в Международном суде ООН в Гааге во вторник, 9 апреля.

По ее словам, Берлин не нарушает ни принятую в 1948 году Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, ни международное гуманитарное право. "Действия Германии в этом конфликте прочно закреплены в международном праве", - сказала фон Услар-Гляйхен, добавив, что экспорт немецкого оружия Израилю тщательно проверяется на предмет соблюдения норм международного права.

Она напомнила, что Германия подтвердила право Израиля на самооборону после нападения на него террористов ХАМАС 7 октября 2023 года и что безопасность Израиля является приоритетом для ФРГ, учитывая историческую ответственность. Однако Берлин также принимает меры для обеспечения прав и защиты гражданского населения в секторе Газа.

Иск Никарагуа против Германии

Накануне в Международном суде ООН в Гааге начались двухдневные слушания по иску Никарагуа против Германии. В нем утверждается, что ФРГ из-за своей постоянной поддержки Израиля, включая поставки оружия, "не выполнила своего обязательства по предотвращению геноцида, совершенного и совершаемого в отношении палестинского народа" и, таким образом, "способствовала совершению геноцида в нарушение конвенции" и других элементов международного права.

В иске также содержится просьба к суду принять "временные меры" в отношении Германии, которые могли бы привести к приостановке поддержки Берлином Израиля, "в частности, его военной помощи, включая военную технику, в той мере, в какой эта помощь может быть использована в нарушение конвенции о геноциде". Ожидается, что суд ООН вынесет первичное решение по иску Никарагуа в течение двух недель, пишет агентство dpa.

Потенциальное влияние иска

Иск Никарагуа в значительной степени опирается на дело "ЮАР против Израиля" и может стать проверкой юридического аргумента о том, что январское постановление Международного суда ООН влечет за собой определенные обязательства для третьих государств, таких как Германия.

В конце января суд ООН признал, что "по крайней мере некоторые из действий и проявлений бездействия, которые, как утверждает ЮАР, были совершены Израилем в Газе, могут подпадать под положения конвенции". В последующем заявлении от 28 марта суд ООН добавил дополнительные положения, в том числе потребовал от Израиля отчитаться о том, как он "выполняет свои обязательства по соблюдению международного права".

Германия открыто выступила в защиту Израиля. "Мы ценим Международный суд ООН и, конечно, будем участвовать в разбирательстве и защищать себя, - заявил журналистам после подачи иска Никарагуа представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер (Christian Wagner). - Но позвольте нам прояснить ситуацию - мы, конечно, отвергаем обвинения, выдвинутые против нас Никарагуа".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 33 тысяч человек, почти 78 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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